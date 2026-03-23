Escuelas regularán el uso de los celulares en las aulas

Dentro de la Nueva Ley de Educación también se tocó un punto muy importante, el uso de celulares dentro de las aulas educativas, el cual ya se podrá regular formalmente.

La nueva ley indica que, más que una prohibición de los teléfonos celulares dentro de las escuelas, se busca que estos estén permitidos y se usen con fines educativos y que los lineamientos sean establecidos por las mismas autoridades de educación.

“Respaldamos la propuesta de delimitar el uso de celulares en la educación básica y media superior, cuyo fin sea distinto, obviamente, a los educativos, como ya lo establece la ley en el estado de Querétaro".

“Esta medida responde a un contexto donde el uso indiscriminado de los dispositivos móviles ha generado afectaciones en la concentración, en el rendimiento académico y en la convivencia escolar social; no se trata de erradicar la tecnología de las escuelas, sino de promover un uso responsable y pedagógico. La tecnología debe ser un aliado en el aprendizaje, no un distractor que limite el desarrollo académico y social de las y los estudiantes en conjunto”, dijo la diputada del PAN, Claudia Caballero.

Las razones principales por las cuales se busca regular el uso del teléfono dentro de los salones son para evitar distracciones en clase, reducir riesgos de ciberacoso, bajo rendimiento y fomentar el pensamiento crítico y el uso responsable de las tecnologías.

Por otra parte, también se habló de la inteligencia artificial como parte de la formación educativa, con el objetivo de preparar a los estudiantes para el mundo digital y tecnológico.

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