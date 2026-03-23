Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_1040_9da11efe7e
Nuevo León

Escuelas regularán el uso de los celulares en las aulas

La nueva ley de educación busca que estén permitidos y se usen con fines educativos y que los lineamientos sean establecidos por las autoridades de educación

  • 23
  • Marzo
    2026

Dentro de la Nueva Ley de Educación también se tocó un punto muy importante, el uso de celulares dentro de las aulas educativas, el cual ya se podrá regular formalmente.

La nueva ley indica que, más que una prohibición de los teléfonos celulares dentro de las escuelas, se busca que estos estén permitidos y se usen con fines educativos y que los lineamientos sean establecidos por las mismas autoridades de educación.

“Respaldamos la propuesta de delimitar el uso de celulares en la educación básica y media superior, cuyo fin sea distinto, obviamente, a los educativos, como ya lo establece la ley en el estado de Querétaro".

“Esta medida responde a un contexto donde el uso indiscriminado de los dispositivos móviles ha generado afectaciones en la concentración, en el rendimiento académico y en la convivencia escolar social; no se trata de erradicar la tecnología de las escuelas, sino de promover un uso responsable y pedagógico. La tecnología debe ser un aliado en el aprendizaje, no un distractor que limite el desarrollo académico y social de las y los estudiantes en conjunto”, dijo la diputada del PAN, Claudia Caballero.

Las razones principales por las cuales se busca regular el uso del teléfono dentro de los salones son para evitar distracciones en clase, reducir riesgos de ciberacoso, bajo rendimiento y fomentar el pensamiento crítico y el uso responsable de las tecnologías.

Por otra parte, también se habló de la inteligencia artificial como parte de la formación educativa, con el objetivo de preparar a los estudiantes para el mundo digital y tecnológico.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

senado_de_mexico_c9d1d81de2
SJCN reforma ley minera; declara al litio como recurso energético
Whats_App_Image_2026_03_24_at_3_21_13_PM_ac0d98d5f9
Apuesta Tamaulipas por videovigilancia para inhibir delincuencia
salah_liverpool_salida_8e04764008
Anuncia Mohamed Salah que deja el Liverpool a final de temporada
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_24_at_3_59_49_PM_39ab00b869
Congreso de Tamaulipas presenta avances legislativos
IMG_2712_c7253a2278
Buscan reducir afectaciones a familias por tren de pasajeros
activa_mariana_rodriguez_puntos_naranja_2651c3f0ce
Activa Mariana Rodríguez centros comunitarios como Puntos Naranja
publicidad

Más Vistas

nl_ciclista_shamuko_2_662e8d97a7
Fallece Alberto 'Shamuko' Villarreal, impulsor del ciclismo en NL
EH_UNA_FOTO_2026_03_22_T144329_316_075bdce235
CFE abre puerta a privados con plan eléctrico 2026-2027
Whats_App_Image_2026_03_22_at_9_40_23_AM_9c061358e4
Atropellan a dos ciclistas de la tercera edad en Morones Prieto
publicidad
×