Estado 'abre la puerta' a nueva negociación del Presupuesto 2026

Tras no concretarse las negociaciones de diciembre pasado que impidieron un presupuesto por unanimidad, el Poder Ejecutivo de Nuevo León anunció que buscará retomar el diálogo con el Congreso Local.

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, dijo a El Horizonte que la administración estatal mantiene "las puertas abiertas" y convocará formalmente a los legisladores para intentar alcanzar un acuerdo definitivo.

“Nosotros el día que los diputados quieran tienen las puertas abiertas, somos un gobierno de puentes tendidos, con ganas de siempre ver la mejor opción, el mejor presupuesto, los mejores acuerdos por el bien del Estado”, aseguró Flores.

“Estamos igual que siempre, en toda la disposición, siempre y cuando no se busquen modificaciones que le beneficien a algunos cuantos, y sin duda les estaremos llamando a los diputados para una reunión”, agregó.

El Secretario aclaró que, aunque un nuevo presupuesto es ideal, el estado no se encuentra paralizado.

Ante la falta de consensos por cuarto año consecutivo, este 1 de enero entró en vigor la tácita reconducción presupuestal, un mecanismo legal que permite aplicar el presupuesto del año anterior para garantizar la operatividad de todos los poderes y la continuidad de proyectos clave.

Bajo este esquema legal, el Ejecutivo dispondrá de una bolsa de $156 mil 264 millones de pesos, cifra idéntica a la autorizada para el año anterior.

La propuesta original del gobernador Samuel García que buscaba ejercer era de $179,490 millones de pesos.

“Hoy tenemos una tácita de reconducción que nos permite la operación. Con ella, se pueden llevar a cabo obras como las Líneas 4 y 6 del Metro sin problema”, puntualizó Flores.

El funcionario estatal subrayó que existe disposición para construir un consenso que beneficie a la entidad, siempre y cuando las modificaciones no obedezcan a intereses particulares de las bancadas opositoras.

Cabe recordar que el Paquete Fiscal aprobado por el Congreso el pasado 17 de diciembre no fue publicado en el Periódico Oficial debido a la declaratoria de días inhábiles.

Ante esto, el mandatario estatal advirtió que analizará el documento para vetar cualquier punto que considere perjudicial para los neoloneses, mientras se concreta el nuevo llamado al diálogo.

Entre presupuestos

El escenario fiscal de Nuevo León se divide actualmente en tres cifras en disputa:

Reconducción: $156,264 millones de pesos (bolsa idéntica a la del año anterior).

Propuesta original del Ejecutivo: $179,490 millones de pesos.

Aprobación de la oposición (PAN-PRI-PRD): $160,952 millones (sin deuda y sin alza al ISN).

