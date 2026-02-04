Hazaña en el metro: Nueva L6 'vuela' sobre la histórica L1

El Gobierno de Nuevo León consolidó este fin de semana un avance crítico en la modernización de su sistema de transporte masivo al completar el cruce de la Línea 6 del Metro sobre la Línea 1.

Esta maniobra, calificada como "quirúrgica" por las autoridades, marca un hito sin precedentes en la infraestructura de México.

Tras supervisar los trabajos en la zona de la estación Y Griega, el gobernador Samuel García Sepúlveda destacó que la entidad está rompiendo récords de ingeniería y velocidad de ejecución.

“No hay en México un viaducto elevado encima de otro viaducto, es decir, próximamente aquí van a estar cruzando trenes los vagones de la Línea 1, los vagones de la Línea 6 y van a usar la Estación Y Griega, la nueva estación que va a ser la más grande de todo el Metro en la historia de Nuevo León”, explicó el mandatario durante la supervisión de las obras en la Línea 6 del Metro.

La operación técnica requirió la colocación de trabes monumentales de 115 toneladas de peso y 45 metros de largo.

Aprovechando el periodo de asueto para minimizar las afectaciones viales, realizaron el montaje de las piezas que elevarán el monorriel por encima de la infraestructura construida hace tres décadas.

Este punto de interconexión convertirá a la estación Y Griega en la terminal de transferencia más grande en la historia de Nuevo León, integrando el flujo de pasajeros de la zona oriente con la red metropolitana existente.

El mandatario estatal comparó la celeridad de la actual administración con proyectos del pasado, subrayando que mientras administraciones anteriores tardaron ocho años en construir 7 kilómetros (Línea 3), el "nuevo Nuevo León" proyecta finalizar 35 kilómetros de monorriel en tiempo récord.

“Estamos construyendo el monorriel más largo de todo el continente. Son 35 kilómetros que terminaremos este sexenio; es decir, una obra cinco veces más larga en la mitad del tiempo”, puntualizó García.

Comentarios