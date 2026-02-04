Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_04_at_5_53_01_PM_e33ec0d018
Nuevo León

Hazaña en el metro: Nueva L6 'vuela' sobre la histórica L1

Tras supervisar los trabajos en la estación Y Griega, Samuel García destacó que la entidad está rompiendo récords de ingeniería y velocidad de ejecución

  • 04
  • Febrero
    2026

El Gobierno de Nuevo León consolidó este fin de semana un avance crítico en la modernización de su sistema de transporte masivo al completar el cruce de la Línea 6 del Metro sobre la Línea 1. 

Esta maniobra, calificada como "quirúrgica" por las autoridades, marca un hito sin precedentes en la infraestructura de México.

Tras supervisar los trabajos en la zona de la estación Y Griega, el gobernador Samuel García Sepúlveda destacó que la entidad está rompiendo récords de ingeniería y velocidad de ejecución. 

WhatsApp Image 2026-02-04 at 5.53.01 PM.jpeg

“No hay en México un viaducto elevado encima de otro viaducto, es decir, próximamente aquí van a estar cruzando trenes los vagones de la Línea 1, los vagones de la Línea 6 y van a usar la Estación Y Griega, la nueva estación que va a ser la más grande de todo el Metro en la historia de Nuevo León”, explicó el mandatario durante la supervisión de las obras en la Línea 6 del Metro.

La operación técnica requirió la colocación de trabes monumentales de 115 toneladas de peso y 45 metros de largo. 

Aprovechando el periodo de asueto para minimizar las afectaciones viales, realizaron el montaje de las piezas que elevarán el monorriel por encima de la infraestructura construida hace tres décadas.

WhatsApp Image 2026-02-04 at 5.53.31 PM.jpeg

Este punto de interconexión convertirá a la estación Y Griega en la terminal de transferencia más grande en la historia de Nuevo León, integrando el flujo de pasajeros de la zona oriente con la red metropolitana existente.

El mandatario estatal comparó la celeridad de la actual administración con proyectos del pasado, subrayando que mientras administraciones anteriores tardaron ocho años en construir 7 kilómetros (Línea 3), el "nuevo Nuevo León" proyecta finalizar 35 kilómetros de monorriel en tiempo récord.

WhatsApp Image 2026-02-04 at 5.53.41 PM.jpeg

“Estamos construyendo el monorriel más largo de todo el continente. Son 35 kilómetros que terminaremos este sexenio; es decir, una obra cinco veces más larga en la mitad del tiempo”, puntualizó García.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

anuncian_edicion_mercadito_de_a_peso_6e3679fc13
Anuncian nueva edición del Mercadito de a Peso en Ramos Arizpe
gusano_edomex_29_casos_6b3d7bc6f1
Confirma Gobierno del Edomex casi 30 casos de gusano barrenador
explosion_mina_india_631719bc3e
Explosión de mina deja 18 muertos al noreste de India
publicidad

Últimas Noticias

eua_rusia_acuerdo_militar_6ba334c68e
Retoman EUA y Rusia diálogo militar tras fin del tratado nuclear
anuncian_edicion_mercadito_de_a_peso_6e3679fc13
Anuncian nueva edición del Mercadito de a Peso en Ramos Arizpe
gusano_edomex_29_casos_6b3d7bc6f1
Confirma Gobierno del Edomex casi 30 casos de gusano barrenador
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
Whats_App_Image_2026_02_03_at_16_15_50_434ab2e893
Habilitan en San Pedro 'Drive Thru' para facilitar vacunación
publicidad
×