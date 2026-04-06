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Nuevo León

Estrecha Samuel García lazos con la Asociación de Futbol de Japón

El mandatario estatal reiteró su invitación al mencionar que son bienvenidos a la entidad, durante su gira de trabajo por Asia

  • 06
  • Abril
    2026

En el segundo día de actividades de su gira por Asia, el gobernador Samuel García Sepúlveda consolidó dos encuentros clave en la capital japonesa con miras a posicionar a Nuevo León como una de las sedes más atractivas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, además de estrechar vínculos con actores estratégicos del futbol japonés.

La agenda incluyó una reunión con directivos de la Asociación de Fútbol de Japón (JFA), así como un acercamiento con representantes de la afición organizada nipona, considerada una de las más influyentes a nivel global.

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Durante su visita a la Japan Football Association (JFA), organismo rector del futbol en Japón, fundado en 1921 y afiliado a la FIFA desde 1929, el mandatario estatal sostuvo un diálogo abierto con autoridades deportivas encabezadas por el director de selecciones nacionales.

En el encuentro se abordaron temas relacionados con la preparación del combinado japonés rumbo a sus compromisos mundialistas, algunos de los cuales tendrán como sede la ciudad de Monterrey.

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La JFA es reconocida internacionalmente por su modelo de desarrollo integral, enfocado en la formación de talento desde edades tempranas, el uso de metodologías técnicas avanzadas y la promoción de valores como la disciplina y el trabajo en equipo.

Este enfoque ha permitido a Japón consolidarse como una potencia futbolística en Asia y un competidor constante en escenarios internacionales, tanto en la rama varonil como en la femenil.

Como parte del protocolo, se realizó un intercambio de jerseys entre ambas delegaciones, seguido de la fotografía oficial, en un gesto simbólico que refuerza los lazos deportivos entre Japón y México.

Más tarde, en la Embajada de México en Japón, el gobernador sostuvo un encuentro con Asahi Ueda, fundador de Ultra Nippon, la organización de aficionados más antigua y respetada del país asiático.

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Ultra Nippon, surgida en la década de los noventa, es reconocida mundialmente por su disciplina y organización. Sus integrantes han marcado pauta en la cultura futbolística global por prácticas como la limpieza de los estadios tras los partidos, su capacidad de movilización internacional y su estructura interna altamente coordinada.

Durante el diálogo, se subrayó la relevancia de este grupo como embajador cultural de Japón, al proyectar valores como el respeto, la colectividad y la responsabilidad social dentro y fuera de los estadios.

El acercamiento tuvo como objetivo establecer un vínculo de confianza que incentive a la afición japonesa a elegir Nuevo León como su base durante la justa mundialista, destacando las condiciones de orden, seguridad y hospitalidad que ofrece el estado para el turismo internacional.

Con estas acciones, el gobierno de Nuevo León avanza en su estrategia para posicionarse como una sede mundialista de alto nivel, no solo en infraestructura deportiva, sino también en experiencia para visitantes y proyección cultural.


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