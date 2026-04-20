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Nuevo León

Igualdad realiza selectivo de taekwondo rumbo a Olimpiada 2026

La Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León llevó a cabo un selectivo de taekwondo con rumbo a la Olimpiada Nuevo León 2026

  • 20
  • Abril
    2026

La Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León llevó a cabo un selectivo de taekwondo con rumbo a la Olimpiada Nuevo León 2026, en el que participaron más de 120 niñas y niños provenientes de 13 Centros Comunitarios del estado.

El evento fue encabezado por el titular de la dependencia, Félix Arratia Cruz, y se realizó en el Macrocentro Comunitario San Bernabé, en el municipio de Monterrey.

Definición de la delegación

Durante la jornada se disputaron 28 lugares en las categorías 2016-2017, en las ramas varonil y femenil.

Los seleccionados integrarán la delegación de Centros Comunitarios que competirá en la Olimpiada Estatal, con la posibilidad de avanzar a la selección de Nuevo León para eventos nacionales e internacionales.

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En el selectivo participaron atletas de los Centros Comunitarios La Alianza, Valle de la Esperanza, San Bernabé, Independencia, Sierra Ventana, Prados, Los Encinos, Salinas Victoria, Alianza Real, Santa Fe, Pesquería, El Carmen y Topo Chico.

Esta es la tercera ocasión en que los Centros Comunitarios participan como delegación deportiva en la justa estatal.

En 2024 lograron 37 medallas y en 2025 sumaron 60 preseas, consolidando su crecimiento competitivo.

Las autoridades estatales destacaron que estos espacios se han convertido en semilleros de talento deportivo, al fomentar la disciplina del taekwondo y otras actividades físicas como herramienta de desarrollo integral para niñas, niños y jóvenes.

El programa forma parte de una estrategia para fortalecer habilidades físicas y mentales, además de impulsar la integración social a través del deporte en las comunidades de Nuevo León.


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