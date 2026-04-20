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Nuevo León

Reportan caída de granizo en zona de Los Fierros en Santiago

Protección Civil también informó los municipios donde se prevé lluvia con actividad eléctrica la tarde-noche de este lunes.

  • 20
  • Abril
    2026

La tarde de este lunes se registró la caída de granizo en la zona de Los Fierros en la colonia Alamo Sur del municipio de Santiago.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil del Estado, hasta el momento se reportan personas lesionadas o afectaciones derivadas de las condiciones del clima.

Usuarios en redes sociales, comenzaron a compartir videos del granizo y tomaron fotografías de las esferas de hielo de tamaño considerable.

Autoridades recomendaron a la población extremar precauciones al conducir por la zona, debido a que la presencia de granizo puede volver resbaloso el pavimento y reducir la visibilidad.

Así mismo, la dependencia informó los municipios donde se prevé lluvia con actividad eléctrica la tarde-noche de este lunes, los cuales son:

  • Montemorelos
  • Linares
  • Galeana
  • Mier y Noriega
  • ⁠Rayones
  • Iturbide
  • Anáhuac
  • ⁠Santa Catarina
  • Monterrey
  • García
  • Anáhuac
  • Lampazos de Naranjo
  • Bustamante

Protección Civil de Nuevo León mantiene monitoreo de las condiciones meteorológicas en distintos puntos del estado.


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