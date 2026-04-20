Reportan caída de granizo en zona de Los Fierros en Santiago

La tarde de este lunes se registró la caída de granizo en la zona de Los Fierros en la colonia Alamo Sur del municipio de Santiago.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil del Estado, hasta el momento se reportan personas lesionadas o afectaciones derivadas de las condiciones del clima.

Usuarios en redes sociales, comenzaron a compartir videos del granizo y tomaron fotografías de las esferas de hielo de tamaño considerable.

Autoridades recomendaron a la población extremar precauciones al conducir por la zona, debido a que la presencia de granizo puede volver resbaloso el pavimento y reducir la visibilidad.

Así mismo, la dependencia informó los municipios donde se prevé lluvia con actividad eléctrica la tarde-noche de este lunes, los cuales son:

Montemorelos

Linares

Galeana

Mier y Noriega

⁠Rayones

Iturbide

Anáhuac

⁠Santa Catarina

Monterrey

García

Anáhuac

Lampazos de Naranjo

Bustamante

Protección Civil de Nuevo León mantiene monitoreo de las condiciones meteorológicas en distintos puntos del estado.

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