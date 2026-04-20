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Tamaulipas

Mantiene DIF Altamira bajo resguardo a menor deambulante

Si bien el menor cuenta con familiares y ya existe comunicación con ellos, aún no ha sido entregado, ya que se está en espera de emitir un plan.

  • 20
  • Abril
    2026

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Municipal mantiene bajo resguardo y en proceso de investigación, el caso de un menor de siete años que fue localizado durante la madrugada deambulando solo en el fraccionamiento Canarios.

De acuerdo con la titular de la dependencia, Francisca Arteaga Hernández, el reporte se recibió alrededor de las 2:30 de la mañana del pasado sábado, luego de que vecinos detectaran al niño caminando descalzo por la vía pública en busca de su madre. 

La situación fue canalizada a través del C5 y atendida en coordinación con la Guardia Estatal de Género.

Explicó que, tras su localización, se activó de inmediato el protocolo de protección, permitiendo el resguardo del menor mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

"Se logró establecer una red de apoyo para brindar protección al menor hasta que existan condiciones de restituirlo a un entorno seguro, señaló.

Indicó que actualmente interviene un equipo multidisciplinario conformado por psicólogos y personal especializado, quienes llevan a cabo entrevistas y trabajo de campo para determinar las condiciones familiares y garantizar que no exista riesgo en su reintegración.

Arteaga Hernández precisó que, si bien el menor cuenta con familiares y ya existe comunicación con ellos, aún no ha sido entregado, ya que se está en espera de emitir un plan de restitución de derechos, el cual definirá las medidas a seguir.

Subrayó que la información específica del caso se mantiene reservada debido a la naturaleza de la investigación y a la posible configuración de alguna omisión de cuidados, lo cual será determinado una vez concluidos los análisis correspondientes.

La titular de la Procuraduría destacó que en lo que va del año han atendido al menos cinco reportes similares, en los que menores han sido localizados en situaciones de riesgo, principalmente por descuidos o condiciones laborales de los padres.

Finalmente, reiteró el llamado a madres y padres de familia a reforzar las medidas de cuidado en el hogar, evitar dejar solos a menores de edad y establecer protocolos de seguridad para prevenir este tipo de situaciones.


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