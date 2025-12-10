Podcast
Nuevo León

Estrena San Pedro ruta gratuita hacia la Alameda de Monterrey

La nueva ruta beneficiará a más de 29 mil usuarios y tendrá una frecuencia de paso de 30 minutos. Las unidades son completamente gratuitas

  • 10
  • Diciembre
    2025

El municipio de San Pedro, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, lanzó oficialmente la nueva ruta de transporte público “Alcaldía–Alameda” del Circuito San Pedro, que conectará de manera gratuita San Pedro 400 con el Centro de Monterrey.

El alcalde Mauricio Farah Giacomán encabezó el banderazo de salida de las tres unidades que operarán en esta nueva ruta.

El trayecto abarca 29 kilómetros, partiendo desde la calle Cobalto en San Pedro 400 y llegando hasta la Alameda Mariano Escobedo, en el Centro de Monterrey, por la calle Villagrán.

El alcalde sampetrino destacó que el principal objetivo de la ruta es servir como un alimentador clave para la red de transporte metropolitano.

“Esta nueva ruta, que son estos tres camioncitos que hay aquí, hoy se hace realidad y podemos darles a todos los ciudadanos esta nueva ruta que los va a llevar al Centro de Monterrey, donde podrán hacer cualquiera de sus trámites o cualquier servicio, cualquier cosa que quieran ir hacia el Centro de Monterrey, pero principalmente para conectar con el transporte público metropolitano que de ahí sale,” manifestó el alcalde.

37ba0a32-246c-46a8-bc88-4c8f11cf55cb.jpg

La nueva ruta beneficiará a más de 29 mil usuarios y tendrá una frecuencia de paso de 30 minutos. Las unidades son completamente gratuitas.

Durante la presentación, el Secretario General, Luis Susarrey, aseguró que este circuito se suma a un sistema integral de transporte público en San Pedro que aseguró es “único en México”.

Por su parte, el Secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gabriel Todd, resaltó la importancia de invertir en acciones que impactan positivamente en la calidad de vida de los sampetrinos.

La ruta “Alcaldía–Alameda” contempla 21 paradas a lo largo de avenidas importantes como Cobalto, Clouthier y Morones Prieto.

8a74edee-bc4b-4510-8b44-8979a59c0245.jpg


