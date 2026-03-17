Trump pospone visita a China por conflicto con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su visita oficial a China será pospuesta debido al conflicto en Medio Oriente, aunque adelantó que podría concretarse en un plazo de cinco a seis semanas.

Desde la Casa Blanca, el mandatario explicó que la reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, sigue en pie, pero fue necesario ajustar la agenda ante la situación internacional.

“Estábamos reprogramando la reunión, y parece que tendrá lugar dentro de unas cinco semanas… estamos trabajando con China y a ellos les pareció bien”, declaró.

Guerra con Irán obliga a cambiar agenda

El aplazamiento ocurre en medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, en el que Washington participa junto a Israel, lo que ha obligado al presidente a permanecer en su país.

“Siento que tengo que estar aquí… hemos solicitado posponerlo un mes más o menos”, explicó Trump.

El conflicto ha dejado cientos de víctimas y ha impactado directamente en la estabilidad de la región, incluyendo la interrupción del tránsito de petróleo y gas por el estrecho de Ormuz.

Impacto en el comercio global

La tensión en Medio Oriente ha generado preocupación internacional, ya que por el estrecho de Ormuz circula entre el 20% y el 25% del comercio marítimo de hidrocarburos.

Ante dicho escenario, China ha llamado a evitar una escalada militar y a garantizar la seguridad en la zona, aunque no ha confirmado su participación en una eventual coalición internacional.

Relación bilateral y negociación comercial

Pese al retraso, Trump destacó el estado actual de la relación con China, en medio de negociaciones comerciales marcadas por tensiones arancelarias.

“Tenemos una buena relación con China… se ha convertido en algo muy bueno en términos económicos para nosotros”, afirmó.

El encuentro entre ambos líderes es considerado clave para avanzar en acuerdos comerciales y reducir fricciones entre las dos principales economías del mundo.

Cabe señalar que el viaje estaba previsto inicialmente entre el 31 de marzo y el 3 de abril, pero la Casa Blanca confirmó que la prioridad del presidente es atender el conflicto con Irán.

De concretarse, sería la segunda visita de Trump a China, luego de la realizada en 2017 durante su primer mandato.

Mientras tanto, ambas potencias mantienen comunicación abierta para reagendar el encuentro.

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