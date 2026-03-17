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Nuevo León

Contraflujo en Av Universidad genera tráfico rumbo al norte

La medida tiene como objetivo mejorar la movilidad de los automovilistas que se dirigen hacia la avenida Nogalar, una de las zonas con mayor carga vehicular

  • 17
  • Marzo
    2026

A partir de este martes, el municipio de San Nicolás puso en marcha un nuevo carril de contraflujo sobre la avenida Universidad, en dirección de norte a sur.

El carril opera de lunes a viernes en un horario de 6:30 a 9:30 horas y abarca un tramo de 3.6 kilómetros, que va desde la Zona Norte hasta el Instituto de Ingeniería Civil de la UANL, en el cruce con Jorge Treviño.

Buscan agilizar flujo vehicular hacia Nogalar

La medida tiene como objetivo principal mejorar la movilidad de los automovilistas que se dirigen hacia la avenida Nogalar, una de las zonas con mayor carga vehicular durante las horas pico.

Autoridades municipales implementaron este esquema como parte de las estrategias para reducir tiempos de traslado en uno de los corredores más transitados del municipio.

Reportan afectaciones en sentido contrario

Sin embargo, la implementación del contraflujo ha generado efectos contrarios en el sentido opuesto, ya que automovilistas han reportado un aumento en el tráfico en los carriles con dirección de sur a norte.

Esto se debe a que únicamente quedaron cuatro carriles habilitados para la circulación en ese sentido, lo que ha provocado congestionamientos durante las primeras horas del día.

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