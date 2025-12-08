Estrenará Nuevo León nuevos bachilleratos en 2026: Federación

El titular de la Secretaría de Educación, Mario Delgado, informó este lunes 8 de diciembre que Nuevo León será una de las entidades más beneficiadas con la construcción y ampliación de planteles de educación media superior, los cuales estarán listos para estrenarse en febrero del próximo año.

Durante la conferencia matutina, Delgado destacó que el estado avanza “muy a tiempo y con obras de gran calidad”, gracias al trabajo de la Secretaría de Infraestructura federal.

"Están por terminarse en este mes Chalco, Chimalhuacán, Coautlancingo, en Puebla, El Marqués, García, El Marqués en Querétaro, García en Nuevo León, Ixtapaluca, Ciudad Juárez, en Juárez, Nuevo León también, León, Mérida, que visitó la presidenta, Texcoco y Tizayuca. Estos terminamos en diciembre, pero hay que recordar que ya van a estar de vacaciones los jóvenes y regresan a clases hasta febrero. Entonces, en febrero ya les va a tocar estrenar estos edificios", mencionó Delgado.

Nuevos planteles en García y Juárez

Entre los 20 bachilleratos totalmente nuevos que el gobierno federal construye, dos se encuentran en Nuevo León, en los municipios de García y Juárez, los cuales presentan un avance significativo y se integrarán al nuevo ciclo escolar que inicia en febrero.

Delgado recordó que aunque las obras estarán concluidas en diciembre, los estudiantes “regresarán de vacaciones hasta febrero, cuando podrán estrenar estos edificios”.

El plantel de García forma parte del grupo de obras que ya muestran estructuras avanzadas, según las imágenes presentadas por la dependencia.

En el caso de Juárez, la construcción también se reportó en fase final.

3

Ampliaciones y reconversiones en el estado

Además de los nuevos planteles, Nuevo León también recibirá ampliaciones y reconversiones como parte del plan para evitar que jóvenes sean rechazados por falta de espacio.

El funcionario mencionó que el bachillerato ubicado en García figura entre los que se encuentran por concluir, mientras que León y Juárez, este último en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero citado dentro del conjunto de obras con impacto en zonas metropolitanas, aparecen en la lista de reconversiones que finalizarán en enero.

La meta: que ningún joven se quede sin estudiar

Delgado recordó que el objetivo central del plan presidencial es ampliar la cobertura nacional de media superior del 85% al 100%, mediante 120 mil nuevos lugares.

"¿Cuál era el plan para este 2025? Veinte planteles nuevos, 33 ampliaciones, 35 reconversiones, 37 mil 500 lugares nuevos, lo cual representa un 37 por ciento de la meta de los 120 mil", señaló.

“Todos los jóvenes deben tener un lugar para estudiar cerca de sus casas”, reiteró.

Plan 2026: más planteles tecnológicos y ciberbachilleratos

El funcionario adelantó que para 2026 se proyecta construir 20 bachilleratos tecnológicos, incluidos dos adicionales en Nuevo León, específicamente en Pesquería y General Escobedo.

También se contempla la creación de 130 ciberbachilleratos, una evolución del telebachillerato con aulas de cómputo, domos deportivos y un sistema modular alineado al marco curricular común.

“Queremos diferenciarlos porque es otro concepto, más integral y moderno”, señaló.

Cabe señalar que los nuevos ciberbachilleratos se instalarán en comunidades donde los jóvenes no tienen un bachillerato a menos de 45 minutos de distancia.

Comentarios