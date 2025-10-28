Tendrá NL bachilleratos y ampliaciones de planteles: Presidencia

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el avance del programa “La escuela cerca de tu casa”, que busca garantizar que los jóvenes puedan estudiar cerca de sus hogares sin recorrer grandes distancias.

En este plan, Nuevo León será uno de los estados beneficiados con dos nuevos Bachilleratos Tecnológicos, ubicados en los municipios de Pesquería y General Escobedo, además de dos ampliaciones de planteles en Apodaca y Guadalupe.

La mandataria destacó que el objetivo es acercar la educación media superior a las comunidades y evitar que la distancia sea un obstáculo para los jóvenes que desean continuar sus estudios.

“Queremos que cada estudiante tenga la oportunidad de formarse sin obstáculos ni largos traslados”, afirmó.

Inversión y expansión educativa

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el programa contempla una inversión total de $5 mil 749.2 millones de pesos en infraestructura, equipamiento y contratación de personal docente.

Las obras se enmarcan dentro del plan nacional para ampliar la cobertura educativa al 85% y crear 120 mil nuevos espacios de bachillerato al 2030.

Además, se construirán 20 nuevos planteles en todo el país, en ciudades como Tijuana, Hermosillo, La Paz, Culiacán, Celaya, Acapulco, Puebla, Playa del Carmen, Reynosa y Tlalpan, entre otras.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, explicó que esta expansión forma parte del Bachillerato Nacional, un modelo unificado que integra los 32 subsistemas estatales y federales bajo un solo plan de estudios.

“Se acabó la idea de que hay bachilleratos de primera y de segunda, todos los jóvenes forman parte del mismo sistema educativo”, afirmó.

El programa incluye además becas Benito Juárez universales, modernización de planes de estudio, y capacitación docente, para fortalecer la calidad de la educación pública.

Por su parte, Sheinbaum enfatizó que la educación es la mejor inversión para el futuro del país:

“La educación pública es la base de la igualdad y la movilidad social, estamos construyendo un país donde nadie se quede sin estudiar por falta de oportunidades", manifestó.

