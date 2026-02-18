Examinan alcances legales para congelar cuentas en nueva Fiscalía

A fin de analizar los alcances legales sobre el congelamiento de cuentas con la que se facultó a la nueva dependencia especializada, la Fiscalía General del Estado aseguró que se encuentra a la espera de la notificación oficial de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En entrevista, el fiscal explicó que existe una controversia jurídica sobre la competencia para realizar este tipo de aseguramientos, ya que cuando se trata del delito de lavado de dinero, la facultad para congelar cuentas corresponde a las autoridades federales, sin que ello limite las capacidades de investigación de la Fiscalía estatal.

“Hay una controversia de que si es con motivo del delito de lavado de dinero, las autoridades que estarían encargadas del congelamiento de cuentas son las autoridades federales, sin restar las capacidades de investigación que tengamos nosotros”, precisó.

Esperan resolución oficial de la Corte

Flores Saldívar señaló que, por el momento, no se ha definido quién se hará cargo de estas acciones, ya que primero deberán conocer formalmente la resolución de la Corte, la cual aún se encuentra en proceso de engrose y notificación oficial.

“Estamos esperando que nos notifiquen formalmente la resolución de la Corte y analizarla. Corresponde a ellos determinar los tiempos”, agregó.

Respecto a la persona que podría encabezar la nueva Fiscalía especializada, el fiscal confirmó que todavía no hay avances concretos en la designación del titular, aunque aclaró que la ley ya establece los requisitos que deberá cumplir quien aspire al cargo.

Requisitos para el titular de la nueva Fiscalía

Detalló que entre estos requisitos se contemplan los controles de confianza, exámenes de laboratorio y evaluaciones institucionales, como ocurre con el resto del personal que integra la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Garantizan objetividad y descartan fines políticos

Ante cuestionamientos sobre la posibilidad de que el congelamiento de bienes pueda utilizarse con fines políticos o como una forma de “golpeteo”, Flores Saldívar rechazó dichas afirmaciones y aseguró que la Fiscalía ha demostrado actuar con objetividad.

“Desconozco esa actividad como golpeteo político. Hemos demostrado la objetividad de las actuaciones de la Fiscalía”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que será una vez que la Corte notifique oficialmente su resolución cuando la Fiscalía estatal pueda definir con claridad los procedimientos, alcances y responsabilidades de la nueva Fiscalía especializada.

