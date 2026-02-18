Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_18_at_2_09_16_PM_5ad8160e74
Nuevo León

¡A moverse! Monterrey va contra 'choquecitos' para evitar tráfico

Dicha reforma obliga a los 11 municipios del área metropolitana a homologar sus reglamentos para combatir el congestionamiento vial

  • 18
  • Febrero
    2026

Bajo el lema "Que un choquecito no paralice la ciudad", el municipio de Monterrey arrancó una campaña para difundir la nueva reforma vial que obliga a retirar vehículos en percances menores.

El municipio inició formalmente una campaña de difusión sobre las recientes modificaciones al Reglamento de Tránsito. La premisa es clara: si el accidente es leve y no hay heridos, los conductores deben mover sus autos.

“Si el accidente es leve y no hay personas lesionadas: documenta con fotos o video y mueve tu vehículo a un lugar seguro. Así evitas congestionamientos y reduces riesgos para los demás”, informaron a través de redes sociales oficiales de Policía de Monterrey, Seguridad de Monterrey y del alcalde regio, Adrián de la Garza.

Esta medida no es fortuita. Desde el 2024, El Horizonte propuso la iniciativa de los "antichoquecitos", exponiendo a través de diversos recorridos el caos que generaba un simple alcance en avenidas de alto flujo.

Tras meses de presión social y evidencia documental, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad en octubre pasado una reforma a la Ley de Movilidad.

Dicha reforma obliga a los 11 municipios del área metropolitana a homologar sus reglamentos para combatir el congestionamiento vial provocado por siniestros menores.

¿Qué dice la nueva ley?

Anteriormente, la costumbre de "esperar al seguro" sin mover el vehículo era la norma, pero ahora la ley respalda la movilidad inmediata.

Evidencia primero: Si participas en un percance donde solo hay daños materiales, debes documentar la escena con fotos o video.

Zona segura: Una vez capturadas las imágenes (placas, daños y entorno), los conductores pueden y deben mover sus vehículos a un lugar que no obstruya el paso.

“Que un choquecito no se convierta en un problema para nuestra ciudad. Se modificó el reglamento de tránsito de Monterrey para reducir congestionamientos viales en accidentes menores donde no hay lesionados, los conductores podrán retirar sus vehículos de los carriles después de haber tomado las evidencias”, señaló el Comandante Ricardo González, exhortando a la población a actuar conforme a la ley.

“Actúa conforme a la ley para que nuestra ciudad siga avanzando”, agregó.

El mito del seguro

Una de las mayores preocupaciones de los regios es perder el derecho a la indemnización si mueven el auto. Sin embargo, expertos en el ramo aseguran que la ley protege al ciudadano.

Carlos Román Alvarado, ajustador de seguros, aclaró que la protección no se pierde.

“Mover tu vehículo cuando no hay personas lesionadas no afecta tu proceso con la compañía de seguros. 

Lo fundamental es que tomes fotografías del vehículo, las placas, los daños y el entorno”, explicó Alvarado.

GUÍA DE ACCIÓN RÁPIDA EN UN CHOQUECITO

1. Verifica: Asegúrate de que no haya personas lesionadas.
2. Documenta: Toma fotos de los golpes, placas y ubicación.
3. Despeja: Mueve el auto a la lateral o zona segura.
4. Reporta: Llama a Tránsito y a tu aseguradora desde el lugar seguro.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
Conservacion_y_mantenimiento_de_carreteras_Formacion_Madrid_800x528_2f809050d0
¿Qué hacer si tienes un accidente en carreteras?
Whats_App_Image_2025_12_11_at_12_11_39_PM_c9dd354810
Estado implementará exámenes preventivos para licencias de manejo
publicidad

Últimas Noticias

AP_26041043021034_9951ad9d06
Qué equipos podrían ser el rival de los 49ers en México
reforma_electoral_sheinbaum_martes_5ab93f83e0
Reforma electoral se presentará el 24 de febrero: Gobierno
tamales_fentanilo_sheinbaum_e7d4cef525
Ordena Sheinbaum investigar caso de tamales con fentanilo
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×