¡A moverse! Monterrey va contra 'choquecitos' para evitar tráfico

Bajo el lema "Que un choquecito no paralice la ciudad", el municipio de Monterrey arrancó una campaña para difundir la nueva reforma vial que obliga a retirar vehículos en percances menores.

El municipio inició formalmente una campaña de difusión sobre las recientes modificaciones al Reglamento de Tránsito. La premisa es clara: si el accidente es leve y no hay heridos, los conductores deben mover sus autos.

“Si el accidente es leve y no hay personas lesionadas: documenta con fotos o video y mueve tu vehículo a un lugar seguro. Así evitas congestionamientos y reduces riesgos para los demás”, informaron a través de redes sociales oficiales de Policía de Monterrey, Seguridad de Monterrey y del alcalde regio, Adrián de la Garza.

Esta medida no es fortuita. Desde el 2024, El Horizonte propuso la iniciativa de los "antichoquecitos", exponiendo a través de diversos recorridos el caos que generaba un simple alcance en avenidas de alto flujo.

Tras meses de presión social y evidencia documental, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad en octubre pasado una reforma a la Ley de Movilidad.

Dicha reforma obliga a los 11 municipios del área metropolitana a homologar sus reglamentos para combatir el congestionamiento vial provocado por siniestros menores.

¿Qué dice la nueva ley?

Anteriormente, la costumbre de "esperar al seguro" sin mover el vehículo era la norma, pero ahora la ley respalda la movilidad inmediata.

Evidencia primero: Si participas en un percance donde solo hay daños materiales, debes documentar la escena con fotos o video.

Zona segura: Una vez capturadas las imágenes (placas, daños y entorno), los conductores pueden y deben mover sus vehículos a un lugar que no obstruya el paso.

“Que un choquecito no se convierta en un problema para nuestra ciudad. Se modificó el reglamento de tránsito de Monterrey para reducir congestionamientos viales en accidentes menores donde no hay lesionados, los conductores podrán retirar sus vehículos de los carriles después de haber tomado las evidencias”, señaló el Comandante Ricardo González, exhortando a la población a actuar conforme a la ley. “Actúa conforme a la ley para que nuestra ciudad siga avanzando”, agregó.

El mito del seguro

Una de las mayores preocupaciones de los regios es perder el derecho a la indemnización si mueven el auto. Sin embargo, expertos en el ramo aseguran que la ley protege al ciudadano.

Carlos Román Alvarado, ajustador de seguros, aclaró que la protección no se pierde.

“Mover tu vehículo cuando no hay personas lesionadas no afecta tu proceso con la compañía de seguros.

Lo fundamental es que tomes fotografías del vehículo, las placas, los daños y el entorno”, explicó Alvarado.

GUÍA DE ACCIÓN RÁPIDA EN UN CHOQUECITO

1. Verifica: Asegúrate de que no haya personas lesionadas.

2. Documenta: Toma fotos de los golpes, placas y ubicación.

3. Despeja: Mueve el auto a la lateral o zona segura.

4. Reporta: Llama a Tránsito y a tu aseguradora desde el lugar seguro.

