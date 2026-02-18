Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
fiscalia_de_justicia_en_nuevo_28acba6c01
Nuevo León

Destaca política de persecución penal a un año de su gestión

El fiscal general de Nuevo León prioriza una política de persecución penal eficiente, destacándola como el principal logro en su primer año de gestión

  • 18
  • Febrero
    2026

Al hacer un balance de su primer año al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar señaló que el principal logro de su administración ha sido la implementación de una política de persecución penal orientada a optimizar los recursos y ofrecer una respuesta más rápida a la ciudadanía.

El fiscal explicó que esta política se estructura en un modelo de “tres pisos”, el cual define el modo de operar de la institución y permite establecer prioridades claras en el combate a la delincuencia.

“Si hacemos un balance objetivo, lo más importante en nuestra gestión es la política de persecución penal. Es una política de tres pisos, de un modo de operar la Fiscalía, cuya intención primaria es identificar y optimizar los recursos para combatir la delincuencia prolífica y dar una pronta respuesta a la ciudadanía”, expresó.

Flores Saldívar destacó que este esquema busca concentrar los esfuerzos en los delitos que más afectan a la población, sin descuidar la atención a las víctimas ni la calidad de las investigaciones, fortaleciendo así la eficiencia institucional.

Finalmente, reiteró que el objetivo de su administración es consolidar una fiscalía técnica, profesional y cercana a la ciudadanía, con actuaciones objetivas y apegadas a la legalidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

3_e4027db57c
Maestros exigen destitución de directora por irregularidades
EH_CONTEXTO_f3c7e972f6
Más de 10,000 casos por sarampión y 31 fallecidos en México
IMG_4123_b1309d9906
Denuncia Casino Red a Fiscalía por presunta extorsión
publicidad

Últimas Noticias

AP_26041043021034_9951ad9d06
Qué equipos podrían ser el rival de los 49ers en México
reforma_electoral_sheinbaum_martes_5ab93f83e0
Reforma electoral se presentará el 24 de febrero: Gobierno
tamales_fentanilo_sheinbaum_e7d4cef525
Ordena Sheinbaum investigar caso de tamales con fentanilo
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×