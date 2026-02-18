Destaca política de persecución penal a un año de su gestión

Al hacer un balance de su primer año al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar señaló que el principal logro de su administración ha sido la implementación de una política de persecución penal orientada a optimizar los recursos y ofrecer una respuesta más rápida a la ciudadanía.

El fiscal explicó que esta política se estructura en un modelo de “tres pisos”, el cual define el modo de operar de la institución y permite establecer prioridades claras en el combate a la delincuencia.

“Si hacemos un balance objetivo, lo más importante en nuestra gestión es la política de persecución penal. Es una política de tres pisos, de un modo de operar la Fiscalía, cuya intención primaria es identificar y optimizar los recursos para combatir la delincuencia prolífica y dar una pronta respuesta a la ciudadanía”, expresó.

Flores Saldívar destacó que este esquema busca concentrar los esfuerzos en los delitos que más afectan a la población, sin descuidar la atención a las víctimas ni la calidad de las investigaciones, fortaleciendo así la eficiencia institucional.

Finalmente, reiteró que el objetivo de su administración es consolidar una fiscalía técnica, profesional y cercana a la ciudadanía, con actuaciones objetivas y apegadas a la legalidad.

