Exigen armonizar leyes contra abuso sexual infantil en estados

La senadora Judith Díaz pidió este miércoles a los congresos estatales armonizar sus códigos penales para hacer efectiva la reforma federal en materia de abuso sexual infantil.

Desde la tribuna del Senado, la legisladora reveló su propia historia como sobreviviente de violencia sexual durante la niñez, un testimonio que cimbró al pleno.

“Las mujeres de nuestra generación no teníamos a dónde acudir. Vivimos con miedo, con culpa, y callamos. Hoy vengo a solidarizarme con esta reforma porque sé lo que implica sobrevivir a este dolor”, dijo.

Advirtió que, aunque el dictamen aprobado a nivel federal es un avance significativo, su impacto se diluye si no se replica en cada entidad del país.

“Las mujeres vivimos en los municipios, no flotamos en la federación. Sin la armonización estatal, esta reforma se queda en el aire”, sostuvo.

La senadora subrayó que niñas, niños y mujeres siguen enfrentando abusos sin acceso adecuado a la justicia debido a lagunas legales o tipificaciones dispares entre estados, por ello pidió a todas las fracciones parlamentarias comprometerse a impulsar la homologación de manera urgente.

Un llamado a todas las fuerzas políticas

Por otra parte, Díaz pidió a todas las bancadas comprometerse con la modificación de los códigos penales locales para que ninguna víctima vuelva a enfrentar abusos sin protección legal.

“Hoy soy una mujer libre y sin miedo, pero también una mujer guerrera. Vamos juntos para que ninguna otra viva lo que muchas vivimos”, finalizó.

