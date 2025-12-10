Entrega Guadalupe apoyo a carretoneros para sustituir caballos

El municipio de Guadalupe, encabezado por el alcalde Héctor García, inició formalmente el programa de sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos motorizados, entregando los primeros incentivos económicos a recolectores de basura.

El programa comenzó con la entrega de apoyos a un grupo de 60 recolectores de basura, de los cuales 40 recibieron un incentivo de 20 mil pesos.

Estos fondos están destinados a habilitar unidades motorizadas que se encontraban inactivas por falta de mantenimiento, permitiendo a los recolectores continuar con su labor de manera digna y evolucionada.

TRIPLE OBJETIVO: DIGNIDAD, ECOLOGÍA Y FUTURO

El alcalde Héctor García destacó el triple objetivo de esta iniciativa. El primero es iniciar la transición para contrarrestar el maltrato animal, sustituyendo a los caballos por vehículos motorizados.

También contribuir a la protección del medio ambiente y el tercero es evitar que los niños de las familias de carretoneros sigan el mismo patrón de subsistencia, protegiendo su futuro.

“Con el apoyo económico que se les brinda reiniciarán su labor de recolectar basura, si así lo desean, pero ya no utilizando un carretón con tracción animal, sino con un vehículo motorizado que les sirva para llevar el sustento a sus hogares evolucionado su forma de trabajar”, expresó el edil.

Cabe destacar que los caballos utilizados por los carretoneros quedaron a resguardo de Bienestar Animal del Estado.

El Secretario de Medio Ambiente del Estado, Raúl Lozano, reconoció la labor del Gobierno de Guadalupe por atreverse a tomar decisiones “trascendentales” como esta, haciendo más eficiente y ordenado el trabajo de los recolectores.

Finalmente, el alcalde anunció la habilitación de un nuevo Parque cerca del área de Las Sabinitas, en colaboración con el organismo Supera, que contará con un andador, juegos y área verde, ofreciendo un lugar digno de recreación a la comunidad.

