escena_rene_franco_fatima_bosch_775292b291
Escena

René Franco pide la renuncia de Fátima Bosch como Miss Universo

El actor afirmó que la corona de Miss Universo 2025 'está destruida', mientras Alicia Machado sale en defensa de Bosch y pide que siga adelante

  • 10
  • Diciembre
    2025

La controversia que rodea el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 sigue creciendo, y ahora tomó un giro más fuerte luego de las declaraciones del actor René Franco.

Y es que este miércoles sugirió públicamente que Fátima debería "renunciar a la corona" para evitar un daño mayor a su imagen.

Todo ocurrió después de que Bosch abandonara una entrevista del programa Pica y se Extiende de Telemundo, donde fue cuestionada sobre la legitimidad de su coronación y las investigaciones contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universe Organization (MUO), acusado en México de presunto tráfico ilegal de combustible y armas.

'La corona de Miss Universe 2025 está destruida', asegura René Franco

En una publicación de X, el titular de La Taquilla afirmó que el título de Bosch está irremediablemente afectado.

“Fátima Bosch no se da cuenta, pero la corona de Miss Universe 2025 está destruida y llevarla por el mundo puede ser costosísimo para su marca y su nombre. Ella y su equipo deberían ver el asunto desde la perspectiva de negocios, crear una narrativa de shock y renunciar. Es lo que le conviene”.

Sus palabras dividieron a los usuarios: algunos coincidieron en que la polémica daña la imagen de Bosch, mientras que otros calificaron la opinión como excesiva y defendieron que su triunfo fue un logro personal, no un conflicto de intereses.

Alicia Machado responde y manda mensaje directo a Bosch

La opinión de Franco tuvo un eco inmediato en el mundo de las exreinas de belleza, especialmente en Alicia Machado, Miss Universo 1996, quien salió en defensa de Bosch.

Machado recordó que ella misma fue víctima de cuestionamientos durante su reinado y criticó la presión mediática actual sobre la mexicana. En un mensaje transmitido en redes sociales, la venezolana animó a la reina a no desviar su atención de sus responsabilidades:

“Usted para adelante, no tiene por qué hablar de nada de lo que está pasando a su alrededor. Usted debe representar a la mujer; disfrute su corona, cobre sus premios y no se deje quitar un dólar”.

La polémica continúa

Mientras Fátima Bosch no ha emitido postura sobre la entrevista ni sobre las declaraciones de René Franco, el ambiente a su alrededor sigue tensándose. Entre señalamientos, defensas públicas y cuestionamientos sobre MUO, su liderazgo como Miss Universo enfrenta uno de los arranques más complicados en la historia del certamen.


