Exigen legisladores frenar abusos en hospitales privados

Ante los crecientes casos de cobros excesivos y fraudes en hospitales privados, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Garza, presentó un punto de acuerdo para exigir la intervención de las autoridades federales y proteger los derechos de los pacientes.

En tribuna, el legislador emecista resaltó el reciente caso de Alena Kharissova, una joven que sufrió un fraude por parte del Doctors Hospital Auna en Monterrey dado a conocer por El Horizonte, por lo cual dijo que se debe de dejar de normalizar este tipo de prácticas en los hospitales privados.

“Esta es una crisis que se ha normalizado entre pasillos hospitalarios y escritorios administrativos, donde la salud se ha convertido en negocio y en oportunidad de lucro. “Los pacientes asegurados no son tratados como personas, sino como oportunidades para facturar y cobrar. Eso es moralmente inaceptable y jurídicamente intolerable”, dijo José Luis Garza.

El legislador resaltó que los organismos del sector salud y la propia ciudadanía han denunciado un patrón sistemático de inflación intencional de costos médicos y hospitalarios, especialmente en pacientes con seguros de gastos médicos mayores.

Este exhorto fue respaldado por la diputada de Morena, Brenda Velázquez, quien dijo que es inaceptable que los hospitales privados abusen así de los pacientes y resaltó el trabajo del senador Waldo Fernández, quien acompañó a Alena en una iniciativa para frenar la falta de trasparencia de los precios en los hospitales privados.

“Hoy, gracias al trabajo de quienes representamos la cuarta transformación, en este caso el senador Waldo Fernández, se abre en este Congreso la discusión para crear una realidad en la que los hospitales privados transparenten los precios de sus servicios e insumos, se apliquen criterios homogéneos de supervisión y se establezcan sanciones claras cuando se vulneren los derechos de la gente. “Esta acción muestra cómo pasamos de la denuncia al diseño concreto de reformas legislativas que respaldan la justicia social. Cuando una persona acude a un hospital, lo hace en un momento de vulnerabilidad, confiando en ser cuidada y respetada. Sin embargo, hoy vemos cómo la avaricia mercantil ha invadido espacios donde debería prevalecer la ética”, agregó Brenda Velázquez.

El punto de acuerdo contempla tres exhortos, uno a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que realice visitas de verificación de oficio a hospitales privados, a fin de detectar sobreprecios, cobros no autorizados o publicidad engañosa, y publique un informe público de hallazgos; a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), para que refuerce la supervisión sobre las aseguradoras y garantice que sus tarifas se ajusten a la ley.

Además de otro llamado a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), para fortalecer la defensa de los usuarios de seguros médicos, especialmente ante incrementos injustificados o incumplimiento de pólizas.

Comentarios