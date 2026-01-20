Se estrella tren en España, ahora en Barcelona; hay un muerto

A solo dos días del choque de dos trenes en la provincia de Córdoba, que ha dejado hasta el momento 42 personas fallecidas y 39 hospitalizadas, este martes se registró otro accidente ferroviario en España, ahora en Barcelona.

Un tren suburbano se estrelló después de que un muro de contención colapsara sobre las vías, informaron los servicios de emergencia, lo que provocó la muerte de una persona y dejó 15 heridos, tres de ellos de gravedad.

El accidente ocurrió cerca de la localidad de Gelida, ubicada a unos 35 minutos de Barcelona.

Por su parte, la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) señaló que es probable que el derrumbe del muro haya sido consecuencia de las fuertes lluvias que azotaron esta semana la región noreste de Cataluña.

El siniestro se registró mientras los servicios de emergencia de España aún continuaban en labores de rescate de posibles victimas por el accidente ocurrido el pasado domingo, que este martes cumplía su tercer día de trabajos.

