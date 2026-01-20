Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
UNDERGROUND_STILL_06_1080_5_e4fd74bd96
Nuevo León

Últimos días de la 78 Muestra de Cine en Cineteca Nuevo León

La 78 Muestra Internacional de Cine concluye este viernes en la Cineteca NL con filmes premiados de Cannes y propuestas de alto impacto social y político

  • 20
  • Enero
    2026

El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) invitó al público a aprovechar los últimos días de la 78 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, que finaliza sus proyecciones este viernes 23 de enero en la Cineteca Nuevo León “Alejandra Rangel Hinojosa”.

Tras iniciar el pasado 9 de enero, la muestra, una de las actividades cinematográficas más relevantes del país, cierra con una selección de películas que han recorrido los festivales de Cannes, Berlín y Venecia, y que abordan temáticas que van del realismo social a la sátira política.

Cine de autor y reconocimiento internacional

Para este cierre, la cartelera incluye títulos de gran prestigio.

Este miércoles 21 de enero continúan las funciones de Dos Fiscales, del director bielorruso Sergei Loznitsa, y se proyecta la versión restaurada de Underground, considerada una obra maestra del cine europeo.

DOS FISCALES STILL4_1080 (3).png

Dos Fiscales fue reconocida con el Premio Fipresci en la Semana Internacional de Cine de Valladolid y formó parte de la Competencia Oficial del Festival de Cannes 2025.

La cinta se sitúa en la Unión Soviética de 1937 y sigue a un joven fiscal que, tras recibir una carta de un prisionero político, emprende una peligrosa búsqueda de justicia.

DOS FISCALES STILL4_1080 (1).png

Se exhibe a las 15:00 y 20:45 horas.

Una joya restaurada de la Muestra

Por su parte, Underground, del cineasta Emir Kusturica, es la ganadora de la Palma de Oro en Cannes 1995 y se presenta como la joya de la corona de esta edición.

La película ofrece una sátira política que recorre medio siglo de la historia yugoslava, desde la ocupación nazi hasta la desintegración del país en los años noventa.

UNDERGROUND STILL06_1080 (3).png

La cinta se proyecta el miércoles 21 a las 17:15 horas, y el jueves 22 y viernes 23 a las 19:30 horas.

UNDERGROUND STILL06_1080 (2).png

Las funciones se realizan en la Sala 1 de la Cineteca Nuevo León, ubicada en la Nave 1 del Centro de las Artes de CONARTE, dentro del Parque Fundidora.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_alfonso_herrera_a55c53fc01
Alfonso Herrera protagonizará La casa de los espíritus en Berlín
AP_26005017896236_e2d769686f
Ataque 'con motivos políticos' deja a miles sin luz en Berlín
Whats_App_Image_2025_12_26_at_6_30_54_PM_0c904e6240
Llega a Cineteca NL 'Valor Sentimental', favorita al Globo de Oro
publicidad

Últimas Noticias

nl_metro_samuel_garcia_bf222bc03d
Pide Samuel García acelerar trabajos de obras insignia de NL
escena_julio_iglesias_c2fc292a54
Julio Iglesias rompe el silencio por acusaciones de abuso
finanzas_ford_bd3e62f6b4
Retira Ford 119,000 vehículos en EUA por riesgo de incendio
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Whats_App_Image_2026_01_21_at_12_55_28_AM_b1a37c4097
Cumple México: envía a 37 criminales a Estados Unidos
publicidad
×