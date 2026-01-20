Últimos días de la 78 Muestra de Cine en Cineteca Nuevo León

El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) invitó al público a aprovechar los últimos días de la 78 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, que finaliza sus proyecciones este viernes 23 de enero en la Cineteca Nuevo León “Alejandra Rangel Hinojosa”.

Tras iniciar el pasado 9 de enero, la muestra, una de las actividades cinematográficas más relevantes del país, cierra con una selección de películas que han recorrido los festivales de Cannes, Berlín y Venecia, y que abordan temáticas que van del realismo social a la sátira política.

Cine de autor y reconocimiento internacional

Para este cierre, la cartelera incluye títulos de gran prestigio.

Este miércoles 21 de enero continúan las funciones de Dos Fiscales, del director bielorruso Sergei Loznitsa, y se proyecta la versión restaurada de Underground, considerada una obra maestra del cine europeo.

Dos Fiscales fue reconocida con el Premio Fipresci en la Semana Internacional de Cine de Valladolid y formó parte de la Competencia Oficial del Festival de Cannes 2025.

La cinta se sitúa en la Unión Soviética de 1937 y sigue a un joven fiscal que, tras recibir una carta de un prisionero político, emprende una peligrosa búsqueda de justicia.

Se exhibe a las 15:00 y 20:45 horas.

Una joya restaurada de la Muestra

Por su parte, Underground, del cineasta Emir Kusturica, es la ganadora de la Palma de Oro en Cannes 1995 y se presenta como la joya de la corona de esta edición.

La película ofrece una sátira política que recorre medio siglo de la historia yugoslava, desde la ocupación nazi hasta la desintegración del país en los años noventa.

La cinta se proyecta el miércoles 21 a las 17:15 horas, y el jueves 22 y viernes 23 a las 19:30 horas.

Las funciones se realizan en la Sala 1 de la Cineteca Nuevo León, ubicada en la Nave 1 del Centro de las Artes de CONARTE, dentro del Parque Fundidora.

