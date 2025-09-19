Exigen quitar oferta de compra en ley de preventas inmobiliarias

Una “protección total” al cliente o consumidor en la iniciativa de reforma para regular las preventas, misma que alista el Congreso del Estado, es lo que exigieron expertos y personas que han sido defraudadas al comprar un departamento.

Específicamente, solicitaron que, si se va a oficializar la figura de “oferta de compra”, se establezca que esta debe estar sustentada en un contrato vinculante que le dé responsabilidad a ambas partes y no solo que se obligue al cliente a pagar, mientras que queda al libre albedrío del desarrollador si entrega o no el inmueble.

Si, de plano, no se establece así, dijo el abogado Gabriel Garza, entonces esa figura debe desaparecer y dejar solo la preventa mediante contrato o una compraventa.

Este jueves, El Horizonte publicó que el Congreso local alista una reforma en materia de preventas con la que busca darle mayor protección al cliente contra fraudes inmobiliarios, pues establece candados que los inhiben.

Sin embargo, se dio a conocer que la propuesta tiene “luces y sombras”, pues oficializa la figura de ofertas de compra que dejan en la indefensión al consumidor, ya que no se funda en un contrato de obligaciones de ambas partes.

Y es que este instrumento ha sido evidenciado en repetidas ocasiones por El Horizonte como el artífice de empresas inmobiliarias que han dejado a muchas personas sin patrimonio y sin el dinero invertido.

Garza señaló que, ante la propuesta de reforma al Código Civil de Nuevo León interpuesta por el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, esta debe ajustarse.

Al obligar a los desarrolladores a contar con los permisos en regla y con la propiedad del terreno, debería aplicarse un acuerdo entre ambas partes con una promesa de compraventa.

“En dado caso en que se dé la reforma al Código Civil que están planteando los diputados, pues definitivamente la figura de la oferta de compra debería desaparecer".

“Si los diputados, con la nueva reforma, están obligando a los desarrolladores a tener todos los permisos e incluso dinero propio, debería regirse la preventa por medio de una promesa de compraventa”, comentó Garza.

A pesar de incluirse en las propuestas de reforma en materia de preventas, el instrumento de Oferta de Compra sigue siendo un acuerdo unilateral a favor del desarrollador, situación que faculta un desequilibrio a la hora de la negociación por un inmueble.

Garza explicó que hay desarrolladores que “mañosamente” utilizan esta figura a pesar de contar con los permisos, evitando formalizar el acuerdo entre ambas partes con un contrato de compraventa.

“Aquí el tema es que la oferta de compra sigue siendo unilateral, entonces, si ya tienes permisos de construcción, pues ¿por qué va a ser una oferta? En todo caso tendría que ser una promesa de compraventa, porque ya tienes los permisos".

“Otros desarrolladores, mañosamente, aun cuando ya tienen los permisos, en vez de hacer un contrato promesa de compraventa, que es lo que debería ser, hacen una oferta de compra que es unilateral y en cualquier momento lo pueden rechazar, y así lo han venido jugando en los últimos tiempos”, sentenció Garza.

Afectados se unen a exigencia

Uno de los casos donde la desarrolladora Internacional de Inversiones (IDEI), del empresario Alberto de la Garza Evia, se valió de la figura de una Oferta de Compra y no entregó el inmueble, fue el de Juan Manuel Rodríguez, a quien se le prometió la escrituración en julio de 2022.

Desde entonces, Rodríguez ha peleado de manera legal la devolución de su inversión o la entrega del departamento, ya que IDEI presentó un atraso en la edificación, valiéndose de la falta de un compromiso con el cliente.

En entrevista con El Horizonte, el afectado mencionó que el departamento pasó de costar $3 millones a $5 millones desde hace más de cinco años que inició el trato, y señaló que ya hasta se revendió el mismo departamento.

“Yo les di a ellos $820,000 pesos; ellos a lo mejor pudieron haber regresado conmigo y decirme: ‘sabes qué, Juan, sí te hacemos válida tu oferta de compra, pero el departamento ya no vale los $3 millones del día que firmaste, ahora vale $5 millones’. Eso es lo que yo he sabido que han hecho algunos desarrolladores con esos documentos".

“Hay una querella en Fiscalía, entonces se está actuando con base en esa querella. Se retrasó el proyecto, yo lo cancelé porque el proyecto ya llevaba mucho tiempo de retraso. No conformes con eso, volvieron a vender el departamento que me ofrecieron a mí”, enfatizó.

El Horizonte dio a conocer el 18 de septiembre que existe la propuesta en el Congreso local de una amplia reforma en materia de preventas con la que se busca ponerle un alto a los fraudes inmobiliarios, especialmente en lo que respecta al tema de departamentos.

Sin embargo, esta tiene “luces y sombras” porque, si bien contiene grandes candados con los que se busca proteger al consumidor, también sigue avalando figuras como la llamada “oferta de compra”, que deja en la indefensión al cliente.

La iniciativa establece que solo podrán prevender departamentos si el desarrollador tiene todos los permisos municipales, registra el proyecto ante Profeco y cuenta con el 75% de los recursos del costo de la obra, los cuales deberá depositar en un fideicomiso.

Pero también avala, y hasta oficializa en la redacción de la ley, la figura de la “oferta de compra”, la cual no se sustenta en un contrato que vincule a ambas partes a cumplir responsabilidades, sino que solo obliga al cliente a dar los pagos pactados, pero no así al desarrollador a entregar el departamento.

