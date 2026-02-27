Podcast
Nuevo León

Agradecen recarpeteo en carretera a Reynosa en Cadereyta

Tras la evidencia publicada por El Horizonte, el municipio inició bacheo y rehabilitación; vecinos reconocen rápida reacción del alcalde Carlos Rodríguez

  • 27
  • Febrero
    2026

La lupa mediática surtió efecto: luego de que El Horizonte evidenciara el deterioro de la carretera a Reynosa, en Cadereyta, el municipio puso en marcha un plan de bacheo.

Usuarios y vecinos de la zona reconocieron que la atención oficial llegó gracias a la difusión del problema.

El pasado martes, este medio evidenció que parecía “zona bombardeada” por tantos baches y daños en la carpeta asfáltica en el tramo municipalizado de esta vialidad estratégica que conecta a Nuevo León con Estados Unidos.



Tras presentarse el reportaje, de inmediato el alcalde Carlos Rodríguez, "El Cuate", reaccionó y pidió apoyo al gobierno estatal, y el miércoles comenzaron las obras para rehabilitar el pavimento. 

"Luego luego (reaccionó el alcalde), sí, pues a quién le gusta que lo anden evidenciando. Aparte, hay prioridades, la verdad, y esta situación lo es. Estamos bien contentos; la mayoría de las personas que conocen, cercanas a mi círculo social, están bien contentas porque la nueva administración que tenemos ha puesto mucha atención en esas necesidades que tenemos”, dijo uno de los automovilistas entrevistados. 



Tras la rápida respuesta, otro ciudadano entrevistado subrayó que la actual problemática debe ser prioritaria.

"Está bien, me parece perfecto. Solamente que la comunidad se haya quejado mucho del bacheo, porque la verdad sí perjudica mucho a los carros, tanto bache. Eso es lo bueno: que la gente también hable para que le hagan caso, me da gusto", afirmó otro de los vecinos. 

Uno de los entrevistados lamentó que las soluciones lleguen únicamente cuando los problemas se hacen públicos en los medios de comunicación.

"Está muy bien que hayan hecho esto, poquito de molestias, pero vale la pena al final. Sólo así (saliendo en los medios de comunicación), pero todo es por nuestro bien", expresó otro ciudadano.

"¡Qué bueno!, hacía mucha falta en beneficio de la ciudadanía, eso es lo bueno.  Muy bien que anden haciendo eso. Muy bien, el alcalde está haciendo cosas buenas; esperemos que siga así", afirmó un conductor de vehículo.



El alcalde emecista se aplicó con maquinaria pesada como camiones de volteo, pipas, asfaltadoras y aplanadoras para empezar a reparar la carpeta asfáltica.

"Pues qué bueno que nos están apoyando con los baches, porque había muchos detalles con los carros. Así todo va muy bien", sostuvo uno de los entrevistados.

"Está muy bien El Cuate, esperamos que siga así. Esperemos que nos siga apoyando; está muy bien que haya respondido", consideró otro automovilista.



El municipio de Cadereyta arrancó la rehabilitación de la Carretera Libre a Reynosa, que desde hace años está afectada por baches, grietas y daños en cordones y camellones.

Las obras durarán cerca de tres semanas.  Y se trabajará además en la mejora de los acotamientos en beneficio de los miles de automovilistas que transitan diariamente por ahí para ir a los Estados Unidos o los ciudadanos que también la usan para sus actividades cotidianas.


