Nuevo León

Confirman 47 casos de influenza en NL; descartan nueva variante

Salud estatal reporta 47 contagios de influenza en Nuevo León y confirma que la nueva variante A H3N2 K no ha llegado; llaman a vacunarse y prevenir

  • 17
  • Diciembre
    2025

La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que, hasta la fecha, se han registrado 47 casos de influenza en la entidad, correspondientes a 17 contagios de AH1N1, 24 de AH3N2, dos del tipo B y cuatro más de influenza A no subtipificada, lo que confirma que la nueva variante aún no ha llegado al estado.

La titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín, explicó que no existe un grupo de edad exento de contraer la enfermedad. Sin embargo, detalló que la incidencia es mayor en mujeres que en hombres.

La funcionaria estatal subrayó que, aunque los tipos de influenza que actualmente circulan ya han sido vistos en temporadas anteriores y son combatidos por las vacunas disponibles, es importante no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención.

En cuanto a la nueva variante de influenza A H3N2 subciado K se informó que solo se ha confirmado un caso en México, correspondiente a una persona de la tercera edad, sin que hasta el momento exista presencia en Nuevo León.

Marroquín añadió que no hay alerta sanitaria a nivel nacional debido a que los registros de influenza se mantienen por debajo de los niveles observados en años anteriores pero advirtió que esto no descarta un posible incremento de casos, por lo que reiteró el llamado a la población a vacunarse.


