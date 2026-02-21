Podcast
Nuevo León

Logra Guadalupe mejoría histórica en percepción de seguridad

Este descenso representa la baja más significativa de la que se tenga registro en los últimos años, marcando un hito para la corporación policial local.

  • 21
  • Febrero
    2026

El municipio de Guadalupe alcanzó su mejor nivel histórico en materia de seguridad pública, según revelan los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), presentada por el INEGI.

Dentro de este estudio, los resultados destacan no solo una mejora en la confianza ciudadana, sino una reducción drástica en los índices delictivos de mayor impacto.

Un avance histórico en percepción ciudadana

La transformación en la sensación de seguridad de los habitantes de Guadalupe ha sido constante y pronunciada, pues mientras que en el año 2018 el 60.6% de la población manifestaba sentirse insegura, para este 2025 la cifra se redujo al 47.5%.

Este descenso representa la baja más significativa de la que se tenga registro en los últimos años, marcando un hito para la corporación policial local.

Resultados contundentes en el combate al delito

Esta mejora en la percepción social está sustentada por datos de incidencia delictiva registrados entre 2024 y 2025; resaltando que en el último periodo, el delito de narcomenudeo experimentó una caída del 78%, pasando de 2,738 casos a solo 593. Asimismo, los homicidios dolosos disminuyeron un 62%, reduciéndose de 146 a 55 casos.

En cuanto a los delitos patrimoniales, la estrategia de vigilancia permitió que los robos a negocio bajaran un 39%, mientras que el robo de vehículos registró una disminución del 33%.

Compromiso con la profesionalización

De acuerdo con las autoridades municipales, estos indicadores refrendan el compromiso de la actual administración por garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

Se enfatizó que estos logros son producto de una estrategia integral que ha priorizado la implementación de tecnología de vanguardia y la presencia de elementos policiales con una capacitación superior.

Con estos resultados, la Policía de Guadalupe se posiciona con indicadores de eficiencia sin precedentes, fortaleciendo el orden y la paz pública en la región.


