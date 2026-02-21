Podcast
Constitucion_trafico_9c14102fc2
Nuevo León

Cierre de carril exprés de Constitución genera caos vial

Autoridades informaron que los carriles exprés permanecerán cerrados durante sábado y domingo, con reapertura programada para las 05:00 horas del lunes

  • 21
  • Febrero
    2026

El cierre de carriles exprés en la Avenida Constitución ha provocado un fuerte embotellamiento vehicular este fin de semana en la zona metropolitana de Monterrey, principalmente en circulación de oriente a poniente.

La restricción vial se debe a trabajos relacionados con la ampliación de Metrorrey, correspondientes a la construcción de la Línea 4, por lo que uno de los carriles exprés permanece cerrado desde el viernes.

Constitución tráfico

El cierre abarca desde el puente Guadalupe hasta el cruce de Constitución y Escobedo, lo que ha generado largas filas de vehículos y tiempos de traslado prolongados para los automovilistas. 

La carga vehicular también se extiende sobre el puente Guadalupe, donde se registra tráfico lento durante gran parte del día.

Autoridades informaron que los carriles exprés permanecerán cerrados durante sábado y domingo, con reapertura programada para las 05:00 horas del lunes.


