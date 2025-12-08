Protección Civil realizará operativo para decomiso de pirotecnia

El director de Protección Civil Municipal, Livio Flores Rodríguez, anunció la implementación de un operativo destinado al decomiso de pirotecnia en el centro de Ciudad Victoria.

Durante su declaración, enfatizó la importancia del manejo adecuado de estos productos elaborados a base de pólvora, que requieren de un cuidado especial para prevenir accidentes.

Flores Rodríguez subrayó que, en caso de que los comerciantes o particulares no cuenten con el permiso correspondiente otorgado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se procederá al decomiso inmediato de la pirotecnia.

Esta medida busca garantizar la seguridad de la población durante las festividades, evitando situaciones de riesgo que podrían poner en peligro la integridad de los ciudadanos.

Se hace un llamado a la comunidad para que actúe con responsabilidad y respete las regulaciones establecidas, asegurando así un ambiente seguro y festivo para todos.

