FGJNL analiza grabaciones y busca responsables de ataque armado

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya cuenta con las cámaras de seguridad de particulares así como las del C4 para dar con los responsables del ataque armado registrado cerca de las 18:00 horas del día de ayer en el centro de la ciudad.

Fiscalía analiza videos para ubicar a los responsables

“Se está trabajando (en revisión de cámaras), se está buscando a los responsables. Probablemente pronto tendremos noticias”, dijo el fiscal del estado, Javier Flores Saldívar.

Momentos después del hecho violento que dejó como saldo a seis personas heridas, dos de ellas aún reportadas como graves, en el cruce de la avenida Benito Juárez y la calle Modesto Arreola, el secretario de seguridad del municipio de Monterrey, Eduardo Sánchez Quiroz, señaló que contaban con las cámaras del C4, pero faltaría obtener las de particulares, las cuales son recabadas por policías ministeriales.

Autoridades municipales aportan material del C4

“Ya recabamos los videos del C4, tenemos información, imágenes de los sujetos y nos falta nada más que la policía Ministerial cuando inicie la investigación, solicite el resto de los videos de las cámaras particulares”, indicó Sánchez Quiroz.

Investigan enfrentamiento entre grupos rivales

El fiscal del estado respaldó la versión del municipio de Monterrey y explicó que integrantes de dos grupos criminales rivales se encontraron de manera aleatoria en este punto del centro de la ciudad y comenzaron a dispararse entre sí.

En la zona había una gran cantidad de personas debido a que es un área comercial y de tránsito constante, por lo que las detonaciones alcanzaron a seis personas.

“Es una cuestión donde, al parecer, aleatoriamente dos o más personas de grupos rivales y comienzan (las detonaciones)”.

Lo anterior fue declarado previo a la reunión de seguridad en la 7ma Zona Militar en el municipio de Apodaca.

IMSS reporta estado de salud de las personas lesionadas

Ayer por la noche, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) precisó que atendía a seis personas por herida de arma de fuego en el Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21, de las cuales dos se encuentran graves.

Comentarios