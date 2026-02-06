Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_05_at_23_17_07_a025ede4e9
Nuevo León

Identidad de Brithany sigue sin confirmarse por la Fiscalía

La Fiscalía confirma la probabilidad de que el cuerpo hallado sea de Brithany, pero espera confirmación oficial. Informa que el detenido por el caso es un menor

  • 06
  • Febrero
    2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado aún no confirma oficialmente que la menor localizada sin vida y sepultada en un terreno baldío al norponiente de Monterrey sea Brithany Nahomy, de 15 años de edad, quien fue reportada como desaparecida el 26 de enero. 

El fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, señaló únicamente que existe la probabilidad de que se trate de la menor. 

“Existe la probabilidad de que se trate de la menor”, dijo previo a la reunión de seguridad en la 7.ª Zona Militar, en el municipio de Apodaca. 

En relación con la persona detenida por estos hechos, Flores Saldívar informó que se trata de un menor de 14 años de edad, y descartó que sea el novio de la víctima, como se había especulado en versiones preliminares. 

“Es un menor de edad de 14 años, pero se descarta que se trate del novio”, dijo y agregó que el novio fue únicamente interrogado. 

El fiscal señaló que hasta el momento no se ha determinado el móvil del feminicidio, al considerar que es prematuro hacerlo en esta etapa de la investigación. 

“No quisiera adelantarlo, es muy prematuro para hacerlo. Es bien difícil a las primeras 12 horas hacer conjeturas como las que me piden. “Se está en investigación”, declaró. 

Al ser cuestionado sobre si el lugar donde fue localizada la menor fue señalado por las personas entrevistadas, el fiscal confirmó que así fue y explicó: “En la realización de la búsqueda de la persona, se entrevistó a varias gentes y de ahí se sacó la primera información”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mineros_desaparecidos_sinaloa_restos_humanos_1_a51331bbdb
Investigan desaparición de 10 mineros; hallan restos en Sinaloa
Whats_App_Image_2026_02_06_at_10_13_44_PM_c445056d7c
Investigan muerte de empresario y familiar de senador en Reynosa
epstein_woody_allen_esposa_ap_1b7efe0a87
Epstein organizó visita de Woody Allen y esposa a la Casa Blanca
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_7d865b8d0d
Rodrigo Prieto: el mexicano detrás de 'Opalite' de Taylor Swift
EH_UNA_FOTO_6_60c6896ae3
Vinculan a guardia Nacional por atropellar a motociclistas
caida_arbol_7_fb7044e21a
¿Cómo solicitar permiso para podar o trasplantar un árbol?
publicidad

Más Vistas

deporte_aaliyah_farmer_c8fc13f202
Salida de Aaliyah Farmer de Tigres fue por problemas de acoso
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
AP_26033166545816_6f81b26f66
Todo sobre el rumor del supuesto chaleco antibalas de Bad Bunny
publicidad
×