Identidad de Brithany sigue sin confirmarse por la Fiscalía

La Fiscalía General de Justicia del Estado aún no confirma oficialmente que la menor localizada sin vida y sepultada en un terreno baldío al norponiente de Monterrey sea Brithany Nahomy, de 15 años de edad, quien fue reportada como desaparecida el 26 de enero.

El fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, señaló únicamente que existe la probabilidad de que se trate de la menor.

“Existe la probabilidad de que se trate de la menor”, dijo previo a la reunión de seguridad en la 7.ª Zona Militar, en el municipio de Apodaca.

En relación con la persona detenida por estos hechos, Flores Saldívar informó que se trata de un menor de 14 años de edad, y descartó que sea el novio de la víctima, como se había especulado en versiones preliminares.

“Es un menor de edad de 14 años, pero se descarta que se trate del novio”, dijo y agregó que el novio fue únicamente interrogado.

El fiscal señaló que hasta el momento no se ha determinado el móvil del feminicidio, al considerar que es prematuro hacerlo en esta etapa de la investigación.

“No quisiera adelantarlo, es muy prematuro para hacerlo. Es bien difícil a las primeras 12 horas hacer conjeturas como las que me piden. “Se está en investigación”, declaró.

Al ser cuestionado sobre si el lugar donde fue localizada la menor fue señalado por las personas entrevistadas, el fiscal confirmó que así fue y explicó: “En la realización de la búsqueda de la persona, se entrevistó a varias gentes y de ahí se sacó la primera información”.

Comentarios