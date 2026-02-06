Invita Miguel Flores participar en matrimonios colectivos gratis

El Gobierno de Nuevo León anunció la realización del macro evento Matrimonios Colectivos 2026, el cual permitirá a las parejas formalizar su unión de manera gratuita. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 14 de febrero en el Gimnasio Nuevo León Unido, iniciando a las 8:00 horas.

La iniciativa busca facilitar el acceso al matrimonio civil mediante un proceso sin costo, con el objetivo de brindar certeza jurídica a las parejas que desean formalizar su relación.

¿Cuál es el objetivo de los Matrimonios Colectivos en Nuevo León?

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, informó que este programa forma parte de las políticas públicas orientadas a brindar acompañamiento institucional a las parejas, además de facilitar los trámites legales.

“Queremos acompañar a las parejas en un momento importante de sus vidas, facilitando los trámites y brindando certeza jurídica a través de un proceso accesible y gratuito”.

El funcionario señaló que esta estrategia busca fortalecer la seguridad jurídica de las familias en el estado y fomentar la regularización del estado civil de los ciudadanos.

¿Qué requisitos deben cumplir las parejas interesadas?

Las personas que deseen participar en los Matrimonios Colectivos 2026 deberán realizar un prerregistro antes del 10 de febrero. Para completar el proceso, deberán presentar la siguiente documentación:

CURP

Identificación oficial vigente (INE) .

. Acta de nacimiento

Exámenes prenupciales recientes.

Los documentos deberán entregarse en la Oficialía del Registro Civil más cercana al domicilio de los solicitantes o en las oficinas ubicadas en el Pabellón Ciudadano.

¿Qué documentos adicionales se requieren en casos especiales?

Las autoridades informaron que, si alguno de los contrayentes es divorciado o viudo, deberá presentar el acta correspondiente que acredite su estado civil actual, como parte del proceso legal para contraer matrimonio.

Este requisito forma parte de los lineamientos establecidos por el Registro Civil para garantizar la legalidad de las uniones que se formalizarán durante el evento.

¿Dónde puede realizarse el prerregistro en línea?

Además del registro presencial, las parejas pueden completar el prerregistro a través del portal oficial www.matrimonioscolectivosnl.mx, donde podrán consultar información sobre el procedimiento y requisitos.

Flores Serna indicó que, desde la Secretaría General de Gobierno, se continúa trabajando en el acercamiento de trámites y servicios a la ciudadanía, con el propósito de fortalecer la certeza jurídica de las familias en Nuevo León.

El evento forma parte de las acciones institucionales para facilitar servicios legales y promover el acceso a derechos civiles entre la población del estado.





Comentarios