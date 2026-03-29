Acuden fieles con palmas a la conmemoración por Domingo de Ramos

Miles de católicos participaron en la celebración del Domingo de Ramos, una fecha significativa que marca el inicio de la Semana Santa. En distintos templos, los creyentes acudieron con palmas en mano para recordar la entrada de Jesucristo a Jerusalén, donde fue recibido por el pueblo en medio de gestos de respeto y devoción que hoy se recrean como símbolo de fe.

Tradición marcada por procesiones y bendición de palmas

Durante la jornada, las ceremonias estuvieron acompañadas de procesiones y bendición de palmas, elementos centrales de esta tradición religiosa. Aunque no todos conocen a profundidad el origen de esta conmemoración, para muchos asistentes lo esencial radica en la manifestación de su fe y en la oportunidad de reunirse como comunidad.

Inicio de un periodo de reflexión espiritual

El Domingo de Ramos representa así la puerta de entrada a los días más solemnes del calendario católico. Con esta celebración, los fieles se preparan espiritualmente para vivir la Semana Santa, un periodo que invita a la reflexión, el recogimiento y la renovación de sus creencias.

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