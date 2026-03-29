Se une Juárez a la colecta anual de la Cruz Roja

El municipio de Juárez se sumó a la Colecta Anual 2026 de la Cruz Roja con el arranque oficial de actividades encabezado por la presidenta municipal, Mónica Oyervides Acosta.

Durante el evento, autoridades municipales destacaron la importancia de fortalecer la atención a emergencias y los servicios prehospitalarios en la localidad, especialmente ante el crecimiento poblacional del municipio.

En el marco de esta iniciativa, el Sistema DIF municipal realizó la entrega de un donativo por 100 mil pesos a la Cruz Roja Mexicana, como parte de los esfuerzos para impulsar su operatividad en la zona.

“Nosotros como municipio vamos a tener siempre nuestras limitantes, y también ustedes como Cruz Roja van a necesitar esta colaboración del municipio para seguir cumpliendo con la misión que tienen ya, de lograr que una vida no se pierda por un tema de atención en la emergencia o por un servicio prehospitalario”, recalcó.

Como parte de la estrategia, se implementará una dinámica de colecta mediante la colocación de ánforas en distintas dependencias municipales, con el objetivo de recaudar recursos que permitan financiar ambulancias y equipo médico, además de un calendario de actividades previsto para los próximos meses.

Al evento asistieron autoridades municipales y representantes de la Cruz Roja, entre ellos el secretario del Ayuntamiento, Américo Garza Salinas; la directora del DIF Juárez, Victoria María García Cavazos; así como integrantes del Consejo de la Delegación Monterrey y del Comité de Damas Voluntarias.

Comentarios