Fiscalía busca ficha roja de Interpol contra socio de Grupo Peak

La Fiscalía General de Justicia del estado prepara una nueva solicitud ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para que se emita una ficha roja en contra de Víctor Hugo N, socio de Grupo Peak, quien permanece prófugo de la justicia y presuntamente se encuentra fuera del país.

Así lo informó Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público del Estado, quien explicó que las labores de búsqueda se han reactivado luego de que una autoridad judicial confirmó la vigencia de la orden de aprehensión en su contra.

“La Fiscalía reanudó las actividades para cumplir con este mandamiento judicial, no ha sido posible localizarlo. Se presume por lo que se ha trabajado en materia de inteligencia que se encuentra en el extranjero y con ese motivo la Fiscalía está trabajando para solicitar nuevamente a las autoridades FGR, la Interpol, la emisión de una ficha roja”, explicó Orozco.

Hasta hace una semana, el procedimiento judicial permanecía en una fase previa a la ejecución de la orden de aprehensión. No obstante, días después el juez confirmó oficialmente que la orden ya podía ser ejecutada.

Víctor Hugo “N” fue extraditado desde España el pasado 22 de abril; no obstante, posteriormente obtuvo un amparo que complicó temporalmente su detención dentro del proceso judicial que enfrenta en México.

“El juez de control informó a la Fiscalía que el mandamiento judicial que él había combatido por vía de amparo quedó ejecutable, es decir, que se encuentra vigente en calidad de cumplirse”, señaló.

Aunque las autoridades tienen indicios de que el imputado podría encontrarse en España, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

De acuerdo con información de la Fiscalía estatal, hasta el momento se han recibido denuncias de al menos 155 inversionistas que presuntamente resultaron afectados por las operaciones del fondo Peak Investment Fund Management, con origen en San Pedro. El daño patrimonial estimado supera los 800 millones de pesos

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