Flores destaca labor del servicio público en Asamblea del SUSPE

El secretario general de Gobierno, Miguel Flores, encabezó este viernes la Asamblea Anual Informativa del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Nuevo León (SUSPE), donde el dirigente, Ricardo Cavazos Balderas, presentó su primer informe de actividades.

Durante el encuentro, realizado en el marco del “Día del Servidor Público Estatal, Lic. Juan Manuel Cavazos Uribe”, Flores Serna subrayó la importancia del trabajo que realizan diariamente los empleados estatales y aseguró que su desempeño sostiene el funcionamiento gubernamental.

“Hoy no solo se rinden cuentas; se reconoce la vocación y profesionalismo del servidor público estatal”, expresó.

Señaló además que el compromiso del personal ha permitido que Nuevo León mantenga indicadores de liderazgo nacional en diversos rubros.

El funcionario destacó también la relación institucional entre Gobierno del Estado y el SUSPE, basada en confianza, respeto y corresponsabilidad.

“Un trabajador seguro y respaldado brinda un mejor servicio a la ciudadanía, este gobierno reconoce su labor y valora lo que cada servidor público aporta al desarrollo de Nuevo León”, afirmó.

A la asamblea asistieron también la Secretaria de Administración, Gloria María Morales Martínez; el Secretario del Trabajo, Federico Rojas Veloquio; el Coordinador del Gabinete de Buen Gobierno, Javier Luis Navarro Velasco; el director del Isssteleón, José Carlos Hernández, además de representantes del Poder Judicial, la Fiscalía estatal y funcionarios del propio sindicato.

