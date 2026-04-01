Fortalece Santa Catarina campaña de fumigación contra mosquitos

Con el firme objetivo de proteger la salud de las familias y prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por vectores, el Gobierno de Santa Catarina intensificó las labores de fumigación en diversos sectores del municipio.

Desde las primeras horas del día, unidades municipales recorrieron calles y avenidas en un operativo conjunto entre el DIF Municipal, encabezado por la presidenta honoraria Paola García y su titular Elizabeth Galicia, y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Municipal.

Cobertura en colonias y espacios públicos

El despliegue de las cuadrillas abarcó zonas estratégicas donde se busca reducir la presencia del mosquito transmisor del dengue y chikungunya. Entre los sectores atendidos destacan Ápice (segundo y cuarto sector), Privadas del Poniente (cuarto sector), Provivienda del Poniente y Unión del Noreste.

Además de la vía pública, el personal municipal realizó labores de saneamiento y fumigación en las propias instalaciones del DIF Municipal, garantizando espacios seguros para los usuarios que acuden diariamente por servicios de asistencia social.

Compromiso con la salud

Estas acciones forman parte de la estrategia integral de salud pública que lidera el alcalde Jesús Nava, orientada a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los habitantes de Santa Catarina.