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Coahuila

Confirma alcalde de Saltillo gran éxito en partido con causa

Reiteró que se continuarán impulsando actividades de este tipo para fortalecer el apoyo a los sectores más vulnerables en la capital de Coahuila.

  • 14
  • Abril
    2026

El alcalde Javier Díaz González calificó como un rotundo éxito el juego con causa ya realizado entre Saraperos de Saltillo y Acereros de Monclova, evento que logró reunir a numerosas familias con el objetivo de apoyar al DIF municipal.

Señaló que la participación ciudadana fue fundamental para alcanzar una jornada solidaria que cumplió con su propósito social.

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Recursos serán destinados a apoyo social

El edil destacó que los resultados obtenidos se reflejarán en beneficios directos para las personas que más lo necesitan, al destinarse los recursos recaudados a programas de asistencia social. Asimismo, reiteró que se continuarán impulsando actividades de este tipo para fortalecer el apoyo a los sectores más vulnerables en la capital de Coahuila.

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