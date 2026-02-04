Podcast
20260204_11_nl_medio_ambiente_02_94806ad84e
Nuevo León

Capacitan en trazabilidad de residuos y economía circular en NL

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León capacitó a generadores y prestadores de servicio para cumplir la Ley de Economía Circular

  • 04
  • Febrero
    2026

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, encabezó este miércoles una capacitación dirigida a generadores y prestadores de servicio del estado.

Esto con el objetivo de posicionar a Nuevo León a la vanguardia en prácticas sustentables y en el cumplimiento de la nueva Ley de Economía Circular.

Durante su mensaje, el funcionario subrayó que la trazabilidad de los residuos no solo es una obligación legal, sino una herramienta clave para la protección ambiental, la salud pública y la transparencia.

“En Nuevo León estamos comprometidos con la implementación de las mejores prácticas ambientales. La trazabilidad es fundamental para la protección de nuestro entorno y la correcta gestión de residuos”, afirmó Lozano Caballero.

20260204_11_nl_medio_ambiente_02.png

El evento se realizó en el Auditorio del Instituto de Ingeniería Civil “Dr. Raymundo Rivera Villarreal” de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la participación de autoridades académicas y representantes institucionales, quienes resaltaron la necesidad de garantizar la trazabilidad de los residuos de manejo especial desde su origen hasta su disposición final.

Meta de cero residuos al 2050

La capacitación forma parte de las acciones de la Secretaría de Medio Ambiente para fortalecer el marco regulatorio y operativo en materia de residuos, alineadas con la meta estatal de avanzar hacia cero residuos al año 2050.

20260204_11_nl_medio_ambiente_03.png

El titular de Medio Ambiente enfatizó que es prioritario que los generadores conozcan y apliquen los procedimientos establecidos para evitar que los residuos terminen en sitios no autorizados como ríos, arroyos o tiraderos clandestinos.

Al encuentro asistieron funcionarios estatales, representantes de la iniciativa privada, académicos y organizaciones civiles, quienes recibieron información sobre el marco normativo vigente, los impactos ambientales de los residuos y los trámites necesarios para cumplir con la legislación ambiental.

 


