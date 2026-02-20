Evacúan a más de 200 alumnos por fuga de gas frente a primaria

Momentos de tensión se vivieron la mañana de este viernes en la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas del Río”, ubicada en la colonia Roger Gómez, luego de que se registrara una fuerte fuga de gas en una línea de dos pulgadas localizada justo frente al plantel.

La emergencia obligó a evacuar a 210 alumnos, quienes fueron trasladados a un punto seguro mientras cuerpos de auxilio controlaban la situación.

¿Cómo se activó el protocolo de evacuación?

De acuerdo con la profesora Karina Velázquez Gutiérrez, docente de tercer grado, todo comenzó tras escucharse una detonación en el exterior; minutos después, personal que se encontraba en el acceso principal alertó sobre el incidente, lo que permitió activar de inmediato el protocolo de evacuación.

En cuestión de minutos, los 19 docentes, junto con personal de apoyo e intendencia, organizaron la salida de los menores hacia un inmueble cercano conocido como “Salón Verde”, donde permanecieron bajo resguardo hasta que sus padres acudieron por ellos.

"Los niños reaccionaron muy bien, actuaron de manera responsable pese al susto", destacó la maestra.

¿Qué provocó la fuga de gas?

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Altamira, José Torres Gómez, informó que la fuga se originó cuando trabajadores de Comapa realizaban maniobras de reparación de ductos con maquinaria pesada y accidentalmente dañaron la tubería de gas, al no detectar su ubicación.

La fisura permitió la salida del combustible debido a la presión de la línea, lo que generó alarma entre vecinos y comunidad escolar.

Elementos de bomberos colocaron prensas especiales para contener la fuga, logrando controlarla en poco tiempo.

¿Qué medidas preventivas se aplicaron?

Como medida preventiva también fueron evacuadas al menos seis familias de la cuadra, mientras personal de Protección Civil evaluaba riesgos en la zona.

Autoridades señalaron que, aunque este tipo de incidentes pueden presentarse durante trabajos de infraestructura cuando no se cuenta con planos precisos, la rápida coordinación entre maestros, trabajadores y cuerpos de emergencia evitó consecuencias mayores.

Se anunció además que se reforzarán los simulacros escolares para fortalecer la cultura de prevención ante contingencias similares.

Comentarios