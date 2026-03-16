Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
INFO_7_DOS_FOTOS_1c792f5937
Nuevo León

Frente frío 41 causa apagones e incendios en área metropolitana

Los primeros reportes comenzaron a registrarse alrededor de la una de la madrugada, cuando habitantes de diferentes colonias alertaron sobre intensos vientos

  • 16
  • Marzo
    2026

Las fuertes rachas de viento acompañadas de tolvaneras que trajo consigo el frente frío número 41 durante la madrugada de este lunes provocaron afectaciones en distintos municipios del área metropolitana de Monterrey, entre ellas fallas en el suministro de energía eléctrica, incendios y daños en la infraestructura eléctrica.

Los primeros reportes comenzaron a registrarse alrededor de la una de la madrugada, cuando habitantes de diferentes colonias alertaron sobre intensos vientos que sacudían árboles, cables y estructuras, además de levantar polvo en diversas vialidades.

De acuerdo con reportes ciudadanos, varias colonias de municipios como San Nicolás, Monterrey, García, Apodaca, Guadalupe, Santiago, Santa Catarina, Juárez, El Carmen y Escobedo presentaron interrupciones en el servicio de energía eléctrica, presuntamente derivadas de daños en líneas y transformadores provocados por las ráfagas de viento.

En el municipio de San Nicolás, en el sector de Arboledas de Santo Domingo, vecinos reportaron la caída de un árbol en el cruce de las calles Cacao, Crespones y Naranjos, el cual terminó derribando cables de energía eléctrica, lo que dejó sin servicio a varias viviendas del sector.

En Santa Catarina también se reportó el colapso de varios transformadores de energía eléctrica, algunos de los cuales incluso comenzaron a incendiarse, lo que generó alarma entre los residentes cercanos.

Una situación similar ocurrió en el municipio de Escobedo, donde en la colonia Santa Martha se reportó el incendio de un transformador, aparentemente luego de que los fuertes vientos provocaran daños en el sistema eléctrico.

Además, sobre el Libramiento Noreste, a la altura del Camino a las Pedreras en el municipio de Escobedo, se registró un incendio que movilizó a elementos de Bomberos de Nuevo León. Otro siniestro fue reportado en las inmediaciones de la colonia La Alianza, lo que generó una segunda movilización de cuerpos de auxilio durante la madrugada.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas por estos incidentes, aunque las autoridades continuaban realizando recorridos para evaluar los daños provocados por las intensas rachas de viento asociadas al sistema frontal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_17_at_1_21_02_AM_b4ad1398ae
Vientos por frente frío 41 causan daños en Tamaulipas
PROTECCION_CIVIL_ac46872a94
Reporta PC saldo blanco tras fuertes vientos en Nuevo León
advierten_rafagas_vientos_reynosa_frente_frio_41_61573c42aa
Advierten que fuertes vientos seguirán en Reynosa por frente frío
publicidad

Últimas Noticias

municipales_atienden_vecinos_el_tanquecito_d99b33d73e
Se reúnen autoridades municipales con vecinos de El Tanquecito
rina_vecinal_condominios_preocupacion_social_c259f2caab
Riña entre vecinos de La Herradura genera preocupación social
INFO_7_UNA_FOTO_5_8a8023ca65
Contraflujo en Av Universidad genera tráfico rumbo al norte
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_2964831091
Anthem Capital: defraudan a regios y aún se promueven
Whats_App_Image_2026_03_15_at_11_59_35_PM_183bd66d1d
Viene boom de plazas comerciales para Nuevo León
arden_decenas_camiones_de_ruta_tras_fuertes_vientos_juarez_0b4da43b01
Arden decenas de camiones de ruta tras fuertes vientos en Juárez
publicidad
×