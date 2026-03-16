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Tamaulipas

Advierten que fuertes vientos seguirán en Reynosa por frente frío

Protección Civil hizo un llamado a la población para tomar medidas preventivas y evitar situaciones de riesgo, como sacar la basura

  • 16
  • Marzo
    2026

La coordinación de Protección Civil y Bomberos de Reynosa informó que las fuertes rachas de viento registradas recientemente en Reynosa podrían continuar durante los próximos días debido a los efectos del frente frío número 41.

El titular de la corporación, Javier Lam Cantú, explicó que durante este fenómeno se han registrado rachas de viento cercanas a los 70 kilómetros por hora, situación que ha provocado diversos incidentes en distintos sectores de la ciudad.

El funcionario aclaró que, aunque en algunos puntos se reportaron daños como la caída de postes de energía eléctrica, no existen indicios de que se haya tratado de un tornado, sino de las fuertes ráfagas de viento que suelen presentarse en esta región durante la temporada de frentes fríos.

Indicó además que este fenómeno corresponde al frente frío número 41 de la temporada, la cual contempla alrededor de 48 sistemas frontales antes de concluir, por lo que gradualmente la región se aproxima al final de este periodo climático.

Protección CIvil instó a tomar medidas preventivas

Ante este panorama, las autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a la población para tomar medidas preventivas y evitar situaciones de riesgo, como sacar basura a la vía pública que pueda ser arrastrada por el viento y terminar obstruyendo alcantarillas o drenajes.

Asimismo, recomendaron evitar dejar objetos sueltos en azoteas o patios que pudieran ser desplazados por las ráfagas, así como mantenerse alejados de postes o árboles que presenten daños o malas condiciones estructurales.

De igual manera, exhortaron a la ciudadanía a no arrojar colillas de cigarro ni realizar quemas de basura o fogatas, ya que la combinación de viento fuerte y material seco puede incrementar el riesgo de incendios en diferentes puntos de la ciudad.

“Se continuará con lo que serán las rachas de viento, que están muy fuertes; se tenía un pronóstico de alrededor de 70 kilómetros por hora. Hay que evitar sacar la basura para que no vaya a dar al drenaje o a las alcantarillas, evitar dejar material en las azoteas que pueda causar otra emergencia y también evitar estar debajo de postes o árboles en mal estado, además de no tirar colillas ni realizar fogatas o quema de basura”, señaló Lam Cantú.


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