Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
7dd0859d_11de_46f8_b859_6ae5115feef4_23598a1ac4
Nuevo León

Frente Frío 45 provocará lluvias y rachas de viento este domingo

Para este día se espera un marcado descenso de temperatura, lo que generará un ambiente fresco, no se descarta la probabilidad de tormentas

  • 19
  • Abril
    2026

Protección Civil de Nuevo León informó que durante este domingo se mantiene la posibilidad de lluvias en la entidad, con intensidad moderada y acompañadas de rachas de viento también de intensidad moderada.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, para este día se espera un marcado descenso de temperatura, lo que generará un ambiente fresco en gran parte del estado. Además,  no se descarta la probabilidad de tormentas.

Sábado lluvioso en diferentes municipios

Durante el día de ayer se registraron precipitaciones en diversos municipios, entre ellos Monterrey, Santiago, Galeana, García, Doctor Arroyo, Hidalgo, Iturbide, Villaldama, Guadalupe, Allende, Mina, Abasolo, Aldama, Marín, General Terán, Aramberri, Zuazua y Cadereyta.

En tanto, se reportó caída de granizo en el municipio de Doctor Arroyo.

65f122a9-06f6-40f9-9b9f-54cb1002624e.jpeg

Frente Frío 45 dejará ambiente fresco

Para este domingo la temperatura mínima rondará en los 13 grados centígrados, mientras que la máxima apenas superará los 15 grados. 

La precipitación se mantendrán vigente a lo largo el día con un 90 por ciento de probabilidad. A esto se le suma la presencia de rachas de viento de entre 30 y 40 kilómetros por hora. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

circulos_mc_a8468f4058
Movimiento Ciudadano activa más de 1,500 Círculos Ciudadanos
capturan_a_cuatro_medio_millon_1377c48060
Fuerza Civil captura a tres con casi $500,000 en Linares
lluvia_monterrey_29072022_700x438_cc88b3a404
Generará Frente Frío 45 lluvias y fresco en NL: Protección Civil
publicidad

Últimas Noticias

crear_conciencia_uso_desmedido_ia_f92439b3ba
Crear conciencia sobre el uso desmedido de la IA y sus estragos
Captura_de_pantalla_2026_04_19_010539_b12d85cacb
Negociaciones entre Irán y EUA avanzan, sin acuerdo final
AP_26109192429054_368032a6de
Robot humanoide rompe marca humana en media maratón en China
publicidad

Más Vistas

clima_nublado_monterrey_nuevo_leon_52446fde72
Alertan por lluvias y frío en Nuevo León este fin de semana
Whats_App_Image_2026_04_16_at_9_44_28_PM_1_68f022bafa
Colegios en NL no incluyen: expulsan a niños con autismo
EH_UNA_FOTO_67_922e49f080
Ebrard alista estrategia con el CCE rumbo a revisión del T-MEC
publicidad
×