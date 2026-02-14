Fuerza Civil apoya en traslado de emergencia a joven en Guadalupe

Gracias a los despliegues permanentes de presencia en toda el Área Metropolitana, elementos de Fuerza Civil lograron brindar asistencia de emergencia a una menor en el municipio de Guadalupe.

El hecho ocurrió sobre la avenida Coahuila, del citado municipio, donde los padres de la joven, quien estaba convulsionando, pidieron apoyo a oficiales que se encontraban en labores de vigilancia y presencia estratégica.

Inmediatamente, los uniformados activaron el protocolo de emergencia y escoltaron con sirena el auto particular de la familia para poder agilizar su traslado hasta el Hospital Meterno Infantil.

Gracias a esto, la menor recibió atención médica mucho antes de lo previsto, algo vital para prevenir riesgos mayores.

Con este tipo de acciones, Fuerza Civil afianzó su compromiso con la ciudadanía.

