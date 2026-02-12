Asegura Miguel Flores que Nuevo León está listo para el Mundial

El gobierno de Nuevo León aseguró que la entidad cuenta con la infraestructura operativa y el personal capacitado para garantizar la seguridad durante la Copa del Mundo de 2026, gracias a las inversiones realizadas desde el inicio de la actual administración.

Miguel Flores, secretario general de Gobierno, afirmó que el estado se encuentra preparado para recibir eventos de magnitud internacional, destacando que la estrategia estatal ha priorizado el equipamiento y la profesionalización policial desde el primer día de gestión.

Resultados y visión a largo plazo

El funcionario atribuyó estos avances a la visión del gobernador Samuel García, subrayando que el fortalecimiento de las instituciones no solo busca proteger a los ciudadanos locales, sino también ofrecer certidumbre a los miles de turistas que arribarán a la entidad.