Realiza División Ambiental operativo en el norte del estado

Con el objetivo de asegurar que el aprovechamiento de la fauna local se realice dentro del marco legal, la Nueva División Ambiental desplegó un operativo estratégico de inspección y vigilancia en el norte del estado, marcando el fin de la temporada cinegética.

El despliegue, encabezado por la coordinación de Parques y Vida Silvestre, contó con el respaldo de la Secretaría de Medio Ambiente y elementos de Fuerza Civil. Las acciones se concentraron en la carretera Monterrey–Colombia, específicamente en el entronque a Candela, dentro del municipio de Lampazos.

Verificación y cumplimiento normativo

El operativo se centró en la recolección de los cintillos de aprovechamiento, los cuales vencieron el pasado domingo 8 de febrero. Las autoridades supervisaron que los cazadores portaran la documentación obligatoria, incluyendo:

Licencia de caza vigente.

Permisos correspondientes de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs).

Cintillos oficiales para especies autorizadas como el venado cola blanca, coyote, puma, lince, paloma huilota y liebre cola negra.