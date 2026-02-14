Podcast
Nuevo León

Realiza División Ambiental operativo en el norte del estado

El despliegue, encabezado por la coordinación de Parques y Vida Silvestre, contó con el respaldo de la Secretaría de Medio Ambiente y elementos de Fuerza Civil

Con el objetivo de asegurar que el aprovechamiento de la fauna local se realice dentro del marco legal, la Nueva División Ambiental desplegó un operativo estratégico de inspección y vigilancia en el norte del estado, marcando el fin de la temporada cinegética.

El despliegue, encabezado por la coordinación de Parques y Vida Silvestre, contó con el respaldo de la Secretaría de Medio Ambiente y elementos de Fuerza Civil. Las acciones se concentraron en la carretera Monterrey–Colombia, específicamente en el entronque a Candela, dentro del municipio de Lampazos.

Verificación y cumplimiento normativo

El operativo se centró en la recolección de los cintillos de aprovechamiento, los cuales vencieron el pasado domingo 8 de febrero. Las autoridades supervisaron que los cazadores portaran la documentación obligatoria, incluyendo:

  • Licencia de caza vigente.

  • Permisos correspondientes de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs).

  • Cintillos oficiales para especies autorizadas como el venado cola blanca, coyote, puma, lince, paloma huilota y liebre cola negra.

"Estos operativos se realizan de manera coordinada y permanente para salvaguardar el patrimonio natural y garantizar el cumplimiento de la ley", señaló Luis Herrera, Director de Parques y Vida Silvestre.

Un compromiso con la sustentabilidad

Por su parte, el Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, enfatizó que estas acciones no solo buscan detectar irregularidades, sino prevenir delitos ambientales y combatir la caza furtiva.

“En Nuevo León tenemos claro que el aprovechamiento de la vida silvestre debe realizarse bajo criterios de sustentabilidad. Esto nos permite asegurar que la actividad cinegética sea ordenada, transparente y responsable”, puntualizó el funcionario.

Responsabilidad compartida

La entrega de los cintillos al finalizar la temporada es vital para que el Estado genere información confiable sobre las poblaciones silvestres y fortalezca los esquemas de manejo. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier actividad irregular y colaborar con las labores de inspección, reafirmando el compromiso de la Nueva División Ambiental por proteger la biodiversidad de Nuevo León.


