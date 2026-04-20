Sube petróleo de Texas hasta 5.7% por tensiones entre EUA e Irán

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este lunes un 5.74% hasta cotizar los $88.66 dólares por barril, a causa de las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán desatadas por el ataque contra un buque en el estrecho de Ormuz.

Al corte de las 9:00 horas, los contratos de futuros del WTI para el mes de mayo sumaban $4.81 dólares con respecto al cierre del pasado viernes, donde cayó más de 12%.

El presidente Donald Trump anunció que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz, ordenado por el mandatario estadounidense.

Teherán afirmó este lunes que por el momento no tiene planes de participar en una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos.

Irán descarta nueva ronda de diálogo con Estados Unidos

Irán afirmó este lunes que por el momento no tiene planes de participar en una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos, país que anunció que enviará hoy a su equipo negociador a Pakistán.

“Por el momento, no tenemos planes para la próxima ronda de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei. Aquí te presentamos la nota completa: Irán descarta nueva ronda de diálogo con Estados Unidos

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