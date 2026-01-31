Podcast
Nuevo León

Promueve División Ambiental colaboración con Dinamarca

Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente y la Agencia Estatal de Energías Renovables, busca acelerar la transición a industria sostenible

  • 31
  • Enero
    2026

En un movimiento sin precedentes para la política energética subnacional, Nuevo León se ha consolidado como el primer estado a nivel mundial en implementar el esquema Climate Partnership, basado en el exitoso modelo de Dinamarca.

Esta iniciativa, impulsada por la División Ambiental en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y la Agencia Estatal de Energías Renovables, busca acelerar la transición hacia una industria sostenible.

El Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, subrayó la relevancia global de este hito.

“Ser el primer Estado del mundo en implementar este esquema demuestra nuestro liderazgo. No estamos solo adoptando una práctica internacional; la estamos adaptando para generar soluciones concretas desde Nuevo León para el mundo”.

Meta: reducción del 20% en consumo energético industrial

La implementación del programa se realizó mediante un trabajo colaborativo con los tres clústeres más influyentes de la entidad: Automotriz, Energético y de Electrodomésticos.

El objetivo principal es lograr una reducción de hasta el 20% en el consumo energético de estos sectores, lo que resulta fundamental para alcanzar las metas estatales de reducir el 50% de las emisiones para el año 2030.

Por su parte, Claus Andreasson, asesor principal de la Agencia de Energía de Dinamarca, destacó que la intención es que Nuevo León no recorra el largo camino de décadas que le tomó a su país, sino que aproveche las lecciones aprendidas para lograr un "éxito acelerado" y un legado inmediato para la sociedad neolonesa.

Eficiencia energética como motor de competitividad

Más allá de los beneficios ecológicos, la División Ambiental enfatizó que la eficiencia energética es una herramienta de competitividad económica, permitiendo a las empresas locales:

  • Reducir costos operativos.
  • Mejorar la productividad.
  • Acceder a mercados internacionales con estrictas demandas de sostenibilidad.

Finalmente, el Director General de la Agencia de Energía estatal, Daniel Sada, hizo un llamado a la responsabilidad compartida, señalando que la cultura de la eficiencia debe permear desde los centros de trabajo hasta los hogares y escuelas para que el compromiso sea integral.

Con este paso, Nuevo León no solo refuerza su posición como el motor industrial de México, sino que se posiciona como un referente internacional en la lucha contra el cambio climático y el desarrollo industrial responsable.


