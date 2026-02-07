Podcast
Nuevo León

'Juntos tenemos grandes resultados', dice Samuel a Sheinbaum

García Sepúlveda le dio las gracias a la presidenta por el apoyo de la Federación para lograr cristalizar esta obra, la cual será de gran beneficio

  • 07
  • Febrero
    2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó que el trabajo conjunto entre su administración y el Gobierno Federal da grandes resultados. 

El mandatario estatal agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum la gira de este sábado por Nuevo León, en la que inauguraron el plantel del CBTIS 299 en García y supervisaron las obras de construcción del Hospital Regional del IMSS en Santa Catarina. 

"Cuando trabajamos juntos, gobierno federal y el Estado, se logran grandes resultados como hoy en salud, Nuevo León teniendo un gran sistema que es modelo en todo el país", afirmó el gobernador. 

García Sepúlveda le dio las gracias a la presidenta por el apoyo de la Federación para lograr cristalizar esta obra, la cual será de gran beneficio para la población.

"Porque siempre llega con muy buenas  noticias  para el Estado, quiero darle las gracias a nombre de seis millones de habitantes de Nuevo León porque se hace realidad el anhelo de más de 20 años: el Hospital del IMSS en Santa Catarina. Muchas gracias, ya se ve el gran avance de lo que será un gran hospitalGracias, presidenta, por escuchar a Santa Catarina", expresó en el evento masivo.  

Cada año, dijo, llegan 160,000 foráneos a la entidad, la mayoría a estudiar y a trabajar, y se requiere darles servicios de salud de calidad, como el que brindará este hospital.

Finalmente. el gobernador agradeció también a los trabajadores del IMSS por el servicio a la entidad. 

"Somos el estado con más derechohabientes en proporción. Y ustedes han dado la vida y el trabajo para dar el mejor servicio posible", declaró García Sepúlveda. 


