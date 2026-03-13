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Nuevo León

Gobierno asegura que actuó con prudencia en carril exprés

Se explicó que el personal estatal acudió al sitio con el objetivo de reabrir el carril, luego de realizar pruebas técnicas en el área

  • 13
  • Marzo
    2026

Luego de que agentes de movilidad de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del Gobierno del Estado solicitaran a elementos de tránsito del municipio de Monterrey reabrir el carril exprés de la avenida Morones Prieto, a la altura de la zona de la Loma Larga, situación que incluso derivó en una ligera confrontación, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, aseguró que la actuación de las autoridades estatales fue prudente.

Al término de la reunión de seguridad, el funcionario explicó que el personal estatal acudió al sitio con el objetivo de reabrir el carril, luego de realizar pruebas técnicas en el área.

MIGUEL FLORES.jpeg

Flores señaló que el tramo corresponde a jurisdicción federal y que los trabajos relacionados con las obras del Metro, que presuntamente afectaron el talud del carril exprés, cuentan con los permisos correspondientes de autoridades federales.

“Tratamos de abrir y explicar el porqué el carril no estaba abierto, se hicieron unas pruebas técnicas y además es muy importante explicar a la gente que este tramo es federal y el permiso cuenta con permisos, el estado, con permisos de Conagua y la Semarnat fue lo que se quiso ir a explicar; por desgracia pues no coincidían las opiniones, actuamos muy prudentes, nos retiramos e hicimos unos trabajos que el municipio pedía pero es un tramo federal”, dijo Miguel Flores.

GERARDO ESCAMILLA.jpeg

Cuestionado sobre la presencia de más de 30 elementos de Fuerza Civil en el sitio, el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, indicó que se trató de un despliegue normal dentro de la operación metropolitana de la corporación.

“Fuerza Civil opera por celular y como operamos de manera metropolitana agrupada. Fue un destacamento el que se acercó. Es importante mencionar que la coordinación entre el secretario de seguridad de Monterrey y su municipio siempre estuvo en contacto, somos instituciones profesionales y respetuosos entre nosotros y los compañeros así los hacen a nivel de tropa”, explicó Escamilla.

Para antes de medio día de hoy, el carril express fue reabierto luego de que durante la noche y madrugada se trabajarán los daños que presentaban. La carpeta asfáltica fue rota poco antes de las 8 de la noche del jueves. Los trabajos fueron por parte del Gobierno del estado.


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