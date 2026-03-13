Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_13_at_14_28_27_ab3df11ce9
Nuevo León

Caen dos células criminales tras operativos en NL, asegura estado

El secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla, informó que diez detenidos en Lampazos y Montemorelos pertenecían a dos células ligadas a un mismo grupo criminal

  • 13
  • Marzo
    2026

Tras los violentos enfrentamientos registrados entre presuntos delincuentes y elementos de Fuerza Civil en los municipio de Lampazos y Montemorelos, el secretario de seguridad, Gerardo Escamilla aseguró que se desarticuló a dos células delictivas. 

Y es que los diez detenidos formaban parte de dos células, si bien diferentes, ligadas a un mismo grupo criminal, del cual no se especificó más.

Según detalló el secretario, una de las células tenía presencia en la zona norte de Monterrey, mientras que la otra operaba hacia el sur del estado, lo que explicaría los despliegues simultáneos de seguridad en distintos puntos de la entidad.

Escamilla aseguró que los operativos permitieron desarticular ambas células evitando que ingresaran a la zona metropolitana. 

“Son células diferentes. Una de ellas operaba en la zona norte de Monterrey, ambas células pertenecían al mismo grupo criminal y la otra es una célula que opera hacia el sur. Afortunadamente se pudieron desarticular estas dos incursiones y se mantiene el perímetro de contención de seguridad para el área metropolitana”, declaró el secretario de Seguridad. 

El funcionario agregó que, como parte de la estrategia para evitar nuevos intentos de ingreso de grupos armados, se mantiene activo el Operativo Muralla. 

No se descarta que otras células delictivas estén operando en la entidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

edificio_fiscalia_justicia_55d4b15ce2
Investiga Fiscalía forma en que adolescentes fueron contactados
Whats_App_Image_2026_03_10_at_2_12_38_AM_c37e74b6a5
Alertan por extorsiones a proveedores del gobierno
Whats_App_Image_2026_03_09_at_7_13_09_PM_2818c78331
Consolida NL a Fuerza Civil como la más confiable de México
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2026_03_14_170642_a787a4ef35
Fallece Diego Osuna, hijo del director de BBVA México
Ricardo_Monreal_6e238c9caa
Plan B de Sheinbaum requerirá mayoría calificada en el Congreso
Whats_App_Image_2026_03_14_at_4_02_22_PM_fbd1d9df4d
Hacienda activa subsidio al diésel ante alza del petróleo
publicidad

Más Vistas

filipe_luis_dt_rayados_4c15a30f0b
Rayados busca técnico y pone en la mira al brasileño Filipe Luís
hallan_restos_rey_del_cabrito_9b47b9707b
Confirma familia hallazgo del hijo de dueño del 'Rey del Cabrito'
Captura_de_pantalla_2026_03_12_231354_27bd2eefba
Incendio consume dos autos en límites de Monterrey y San Pedro
publicidad
×