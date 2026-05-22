UANL será sede del Premio Nacional del Periodismo 25 aniversario

El galardón celebra un cuarto de siglo reconociendo las historias que han sacudido la conciencia nacional y transformado el ejercicio informativo en México.

Del 21 de mayo al 6 de julio estará abierta la convocatoria para el registro de aspirantes a ganar el Premio Nacional de Periodismo edición 2025, que se entregará en Monterrey el 27 de noviembre próximo.

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) será sede de la entrega del Premio Nacional de Periodismo (PNP), que llega a su 25 aniversario consolidado como un baluarte indispensable de la libertad de expresión en México.

En un mundo saturado de ruido y posverdad, el periodismo se erige como el último baluarte de la democracia. En nuestro país, ejercer esta profesión es un acto de resistencia y una vocación de servicio que trasciende el papel y las pantallas; es la herramienta que permite auditar al poder, dar rostro a las injusticias y tejer el hilo de nuestra memoria colectiva.

Durante un cuarto de siglo, el Premio Nacional de Periodismo ha sido el foro de historias que desafiaron al poder y dieron voz a quienes no la tenían. Este galardón, nacido de la ciudadanía para garantizar la independencia y la ética, es un premio de periodistas para periodistas, respaldado por las instituciones educativas más importantes del país, entre ellas la UANL.

A lo largo de sus 25 ediciones, el premio ha reconocido investigaciones que sacudieron la conciencia nacional, como el reportaje de “La Casa Blanca” (2014), “Las Empresas Fantasma de Veracruz” (2016), o la pieza “A ellos no les vamos a abrir” (2023). Asimismo, ha honrado la trayectoria y el sacrificio de voces valientes, verdaderos maestros del oficio, como Julio Scherer García, Miguel Ángel Granados Chapa, Jesús Blancornelas, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Alma Guillermoprieto, Javier Valdez, Pedro Valtierra y Cristina Pacheco, entre otros.

La UANL tuvo el honor de ser sede de este premio en 2015, en una histórica ceremonia celebrada en el Aula Magna de Colegio Civil. En este 2026, año tan significativo por el 25 aniversario del galardón, la Máxima Casa de Estudios de Nuevo León se vuelve a vestir de gala asumiendo un papel protagónico en la custodia de esta tradición de excelencia.

La presidencia del Consejo Ciudadano del PNP —integrado por las principales instituciones de educación superior del país— recae actualmente en el Dr. Mario H.

Rojo Flores, Director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) de la UANL. Asimismo, el rigor y la experiencia académica de la UANL estarán representados en el jurado por dos catedráticos de esta misma institución: el Mtro. Lewis D. Story Rodríguez y el Dr. Héctor Alvarado Lumbreas.

El registro será únicamente a través de la página web del PNP: www.periodismo.org.mx.

Podrán participar aquellos trabajos periodísticos difundidos en cualquier medio informativo mexicano (impresos, radio, televisión y/o digitales) y publicados.

Las bases de la convocatoria son para los trabajos publicados originalmente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Las piezas deben haber sido elaboradas en su totalidad en México o por corresponsales y/o enviados especiales mexicanos de medios nacionales.

Las categorías de participación son: Caricatura, Crónica/Periodismo narrativo, Entrevista, Fotografía, Periodismo científico, Periodismo cultural, Periodismo de opinión y análisis, Periodismo transmedia (categoría conmemorativa) y Reportaje. Los trabajos serán recibidos a partir del 21 de mayo al 06 de julio de 2026.

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